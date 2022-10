Le coup gagnant de Virat Kohli lors du match Inde contre Pakistan laisse Anushka Sharma émue; Vamika applaudit [View Post]

Diwali est arrivé tôt pour l’Inde avec l’aimable autorisation de Virat Kohli. L’ancien capitaine de l’Inde a réalisé 82 courses bien structurées pour mener l’Inde à la victoire lors du premier match Inde contre Pakistan de la Coupe du monde T20. Toute l’Inde célèbre le roi Kohli qui a livré quand l’équipe avait le plus besoin de lui. Le match a été joué au Sydney Cricket Ground devant des milliers de fans des deux pays. Anushka Sharma a partagé les moments sur son Instagram en disant que Vamika ne pouvait pas comprendre pourquoi sa mère criait et hurlait dans toute la pièce. Sur la photo, on peut voir Vamika près de la télé pour jeter un œil à son père, Virat Kohli.