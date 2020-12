Ce n’est pas seulement la fierté que Manchester United a perdu en quittant la Ligue des champions en phase de groupes.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été bien battue au RB Leipzig mardi soir, avec un retour tardif légèrement fortuit qui n’a pas suffi à les sauver car ils ont finalement chuté 3-2 face à la Bundesliga.

United était entré dans le match avec juste un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et leur retour en Ligue Europa va laisser des trous surprenants dans les bilans du club.

Si United avait obtenu ce point et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors ils se seraient vu garantir quelque 8,5 millions de livres sterling, par rapport – selon The Athletic – aux 7,7 millions de livres sterling proposés aux vainqueurs de la Ligue Europa.

Le Solskjaer assiégé aurait sans aucun doute souligné qu’il préférait avoir des trophées plutôt que de remplir les poches des propriétaires de clubs, mais ces manques sont ce que les dirigeants du football sont payés pour prendre note.

Si United avait attrapé ce qui aurait été un égaliseur à peine mérité à Leipzig, des fissures auraient pu être masquées, mais l’arrêt tardif du gardien de but local Peter Gulacsi – une fois de Liverpool – de son coéquipier involontaire Nordi Mukiele leur a effectivement coûté 8,5 millions de livres sterling.

Aller encore plus loin dans la compétition aurait évidemment rapporté plus à United, avec 9,5 millions de livres sterling pour atteindre les huit derniers, 11 millions de livres sterling pour les demi-finales et 17,3 millions de livres sterling pour la gagner, l’argent de la télévision et la distribution sur le marché ajoutant également au pot.

United ayant publié ses résultats financiers le mois dernier montrant une baisse de 19,5% de ses revenus au milieu de la crise de Covid-19, ainsi que la perte de gains de la journée des matchs joués à huis clos, ce n’est vraiment pas le bon moment pour une sous-performance. sur le terrain pour laisser le club hors de sa poche.