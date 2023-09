Le coup d’État soutenu par les États-Unis au Chili a des répercussions mondiales, 50 ans plus tard

Commentez cette histoire Commentaire

Les Chiliens ont marqué un demi-siècle depuis le «autre 11 septembre » le lundi, lorsque le gouvernement socialiste démocratiquement élu du président Salvador Allende a été renversé par un putsch militaire dirigé par le général Augusto Pinochet. Allende est mort lors de l'assaut militaire contre La Moneda, le palais présidentiel de Santiago. Des dizaines de milliers de ses partisans ont été arrêtés et ont même été emmenés dans des camps de prisonniers ; beaucoup ont été soumis à des tortures et à des abus brutaux. Plus de 3 000 Chiliens ont été tués ou « disparus » par le régime de Pinochet, dont les méthodes effrayantes, notamment le rejet des corps des victimes dans la mer ou au-dessus des Andes, ont été imitées par les juntes de droite à travers les Amériques.

Le coup d’État a été soutenu par les États-Unis qui, au plus profond de la guerre froide, cherchaient à freiner la propagation des gouvernements de gauche dans leur hémisphère et n’avaient pas réussi auparavant à faire échouer l’élection d’Allende. Washington a contribué au début de 17 années de dictature sous Pinochet. Il présentait tous les traits classiques d’un régime autocratique d’homme fort : l’interdiction des partis d’opposition, la censure des médias et la répression brutale des syndicats, des communautés indigènes et des militants présumés de gauche. Le général putschiste a également mené une expérience spectaculaire de libre marché en Amérique du Sud, en adoptant des politiques néolibérales qui sont, à ce jour, célébrées par les conservateurs occidentaux et condamnées par la gauche pour avoir alimenté de vastes inégalités.

Le règne de Pinochet s’est terminé sur une période de conciliation plus grande que celle de certaines autres dictatures du XXe siècle : un plébiscite de 1988 a déjoué sa tentative de conserver le pouvoir en tant que président civil et les élections de 1989 ont ouvert la voie au retour de la démocratie constitutionnelle en 1990. Pinochet est mort d’une crise cardiaque en 2006. sans jamais faire face à la pleine justice pour ses crimes présumés. Mais les traumatismes profonds et les divisions de cette époque persistent, des blessures qui s’aggravent sans doute encore plus dans la période fébrile actuelle de la politique mondiale.

Ce malaise s’est manifesté dimanche, lorsque le jeune président chilien de gauche, Gabriel Boric, a participé à une marche en l’honneur des personnes tuées et disparues par le régime de Pinochet. La commémoration a été marquée par des scènes de violence, avec des manifestants masqués d’affiliation politique incertaine vandalisant des biens.

Boric a été le premier président chilien élu à se joindre à cette procession depuis le début de la tradition après le départ de Pinochet. Le pays reste polarisé, avec environ un tiers des Chiliens affirmant dans un récent sondage que l’armée en 1973 a libéré leur nation « du marxisme ». Et la jeune génération de Chiliens, dont les préoccupations contemporaines sont moins liées au poids du passé, pourrait hausser les épaules face aux péchés d’une dictature disparue depuis longtemps. Le romancier Ariel Dorfman, conseiller culturel du gouvernement Allende, a lié les intérêts oligarchiques influents au Chili, qui se sont réjouis de l’effondrement de la démocratie du pays il y a un demi-siècle, à l’absence actuelle de consensus sur le bien ou le mal du coup d’État.

« Il n’y a eu aucun deuil parmi les riches et les puissants cette nuit du 11 septembre », a écrit Dorfman dans le New York Times. « Ils célébraient le fait que le Chili avait été sauvé de ce qu’ils craignaient de devenir un autre Cuba, un État totalitaire qui les effacerait du pays qu’ils prétendaient être leur fief. L’abîme qui s’est ouvert ce jour-là entre les victimes et les bénéficiaires du coup d’État persiste, plusieurs années après le rétablissement de la démocratie en 1990.»

En effet, José Antonio Kast, l’homme politique d’extrême droite qui semble en passe de vaincre Boric aux élections de 2025, a explicitement défendu l’héritage de Pinochet et rechigne à lui demander de condamner le coup d’État de 1973.

« S’il était en vie, il voterait pour moi », a déclaré Kast à un journal local avant l’échec de la campagne électorale de 2017, faisant référence à Pinochet. « Si je l’avais rencontré maintenant, nous aurions pris une tasse de thé à La Moneda. »

Kast n’est guère seul. En Argentine voisine, Javier Milei, le candidat d’extrême droite en position de remporter les élections plus tard cette année, est soutenu par un colistier qui est un apologiste de la dictature militaire du pays, qui, après un coup d’État en 1976, a régné jusqu’en 1983 et a tué quelque 30 000 personnes dans sa sale guerre anti-gauchiste notoire. Son mouvement menace de briser le consensus gauche-droite sur les maux de cette époque qui a prévalu au cours des quatre décennies qui ont suivi la restauration de la démocratie.

La semaine dernière, Victoria Villarruel, la colistière de Milei, a organisé un événement visant à attirer l’attention sur la violence de la guérilla de gauche dans les années 1970. Des contre-manifestants se sont massés à l’extérieur du rassemblement, dénonçant la prétendue défense de l’autoritarisme fasciste par le politicien.

« Ceux d’entre nous qui sont plus âgés et qui ont vécu la dictature savent ce que le terrorisme d’État a fait », a déclaré Beatriz Olhasso, une retraitée de Buenos Aires, au quotidien espagnol El Pais. «Ce n’est pas un hasard pour moi si le candidat à la vice-présidence de Milei s’adresse aux très jeunes enfants, qui n’ont pas vécu ce moment et qui estiment qu’on leur doit quelque chose de ces 40 années de démocratie parce qu’ils ont des emplois précaires et vivre mal. »

Le zèle réactionnaire qui a conduit au coup d’État de Pinochet peut être observé dans diverses démocraties du monde, y compris aux États-Unis. Certains membres des Proud Boys, le groupe haineux suprémaciste blanc qui a participé à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, portent des écussons sur lesquels on peut lire « RWDS » – un clin d’œil aux « escadrons de la mort de droite » latino-américains tacitement soutenus. par Washington pendant la guerre froide. « Pinochet nous est parvenu comme la référence parfaite et caricaturale des méchants apocalyptiques de la démocratie, en particulier des chiens de l’enfer qui exploitent la peur du communisme», a écrit Tim Padgett, observateur chevronné de l’Amérique latine, ajoutant que « Pinochet aurait été fier des Proud Boys ».

Et pour la gauche américaine, le coup d’État est un rappel constant du sombre héritage de la politique étrangère américaine. Une récente délégation de législateurs démocrates de gauche s’est rendue dans plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Chili, et a fait écho aux appels chiliens de longue date demandant aux États-Unis de déclassifier les documents secrets liés aux activités américaines qui auraient pu encourager le coup d’État de 1973. (Le Département d’État a récemment déclassifié deux documents top-secrets pertinents de l’administration Nixon.)

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), qui a participé à ce voyage, a souligné les liens actuels entre ceux qui nourrissent la nostalgie de la dictature latino-américaine et le mouvement Trump dans leur pays.

« Les mouvements d’extrême droite et fascistes américains ont travaillé extrêmement dur pour exporter nombre de leurs tactiques et objectifs dans toute l’Amérique latine », a-t-elle déclaré au magazine de gauche Jacobin. « Nous l’avons vu au Brésil, c’est célèbre, avec [former president Jair] Bolsonaro et l’attaque du 8 janvier contre leur capitale. Mais au Chili, cette situation est également très répandue. L’une des façons dont nous constatons cela est le désir d’effacer l’histoire.

C’est davantage la raison, a ajouté Ocasio-Cortez, pour « que les États-Unis puissent déclassifier ces informations, dire qu’il y a eu une implication extérieure, que c’est quelque chose qui s’est produit et qui était incroyablement injuste ».

Boric, qui a fait face à de nombreuses difficultés politiques depuis sa victoire aux élections de 2021, a plaidé en faveur de la démocratie – et contre l’apologie du coup d’État – dans un discours prononcé lundi.