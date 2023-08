Le coup d’État militaire contre Ali Bongo au Gabon intervient après une série de mutineries en Afrique

Commentez cette histoire Commentaire

Des officiers militaires au Gabon ont annoncé qu’ils prenaient le pouvoir mercredi, quelques minutes seulement après que le président Ali Bongo ait été déclaré vainqueur d’une élection controversée entachée de violences et d’allégations de fraude électorale. Les officiers qui sont apparus mercredi à la télévision d’État ont annoncé la fermeture des frontières et la dissolution des institutions de l’État, notamment le Sénat, l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Ils ont déclaré dans une déclaration ultérieure que Bongo était assigné à résidence.

Bongo, qui briguait un troisième mandat, est arrivé au pouvoir après le décès de son père, Omar Bongo, en 2009, après plus de quatre décennies au pouvoir. Les deux hommes étaient des alliés clés de l’ancienne puissance coloniale de ce pays riche en pétrole, la France, et la famille aurait accumulé une richesse importante – ce qui fait l’objet d’une enquête judiciaire en France.

Le Gabon est généralement considéré comme plus stable que d’autres pays qui ont connu des troubles ces dernières années, mais il semble désormais prêt à rejoindre une liste croissante d’États dirigés par la junte – notamment le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Mali et le Soudan – qui créent une ceinture géographique. de troubles à travers l’Afrique subsaharienne.

Les soldats rebelles du Niger ont destitué le président du pays, Mohamed Bazoum, allié occidental, le 26 juillet, dans un contexte de bouleversements politiques, de montée de l’extrémisme islamiste et d’influence russe croissante à travers le pays. région.

La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Union européenne ont annoncé la fin de l’aide au Niger après l’éviction, et le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis pourraient emboîter le pas. Jusqu’à présent, le président Biden n’a pas qualifié la situation de coup d’État.

Un bloc régional clé, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a déclaré en août qu’elle était prête à une intervention militaire et avait décidé d’un « jour J » pour l’intervention – sans toutefois donner de date et a déclaré que la diplomatie était nécessaire. encore possible.

Des partisans du coup d’État à Niamey, la capitale du Niger, ainsi qu’au Burkina Faso et au Mali voisins, ont été aperçus en train d’agiter des drapeaux russes, et les experts affirment que l’incertitude quant à la motivation des putschistes pourrait entraver les tentatives occidentales de restaurer Bazoum par la diplomatie.

Le coup d’État a également placé le sort de l’uranium du Niger sur le devant de la scène, car les experts affirment que les pays européens pourraient devoir faire face aux effets sur l’industrie nucléaire, notamment en France, qui a évacué ses ressortissants européens du pays mais a résisté à un ultimatum des putschistes. pour que son ambassadeur parte.

Le Niger est un allié clé des États-Unis, qui ont déployé environ 800 soldats à la fois dans le pays et exploitent des drones depuis une base militaire à Agadez. Peu de temps après la destitution de Bazoum, Blinken a confirmé avoir communiqué avec lui et le gouvernement nigérien et a déclaré que les responsables « condamnaient toute tentative visant à prendre le pouvoir par la force ».

Les lois américaines interdisent l’aide militaire aux régimes de la junte, et on ne sait pas exactement quelles répercussions les événements en cours auront sur l’activité militaire américaine dans le pays.

Deux coups d’État ont eu lieu dans le pays en huit mois environ en 2022, à commencer par le renversement du président Roch Kaboré par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba en janvier dernier. Damiba a promis de restaurer la sécurité du pays après une recrudescence des attaques des extrémistes islamistes.

Le chef actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, a évincé Damiba en septembre après qu’un groupe mutin de chefs militaires n’ait constaté aucune amélioration dans la répression de la violence.

Le Pentagone a stationné des Bérets verts américains à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et le Département d’État paie des sous-traitants pour former les forces du pays, a rapporté le Wall Street Journal, dans l’espoir de contrer la menace croissante des militants islamistes et l’influence du mercenaire russe Wagner Group dans le pays. la région.

Dirigé par Assimi Goïta, un groupe de chefs militaires maliens a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, après des manifestations antigouvernementales contre la corruption, la gestion de la pandémie, la mauvaise économie du pays et les menaces persistantes pour la sécurité.

Les dirigeants internationaux et le Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné le coup d’État et les États-Unis ont mis fin à leur assistance militaire au Mali trois jours plus tard.

Début janvier 2021, la junte a renoncé à un accord de septembre 2020 visant à ramener le pays à des élections civiles après l’installation de Bah N’daw comme président par intérim. En mai 2021, Goïta a fomenté un nouveau coup d’État et reste aujourd’hui au pouvoir.

Les récentes sanctions américaines ont visé des dirigeants clés de la junte en raison de leurs liens avec le groupe Wagner, qui compterait 1 000 combattants dans le pays et a été accusé de violations des droits humains contre des civils maliens.

Le colonel Mamady Doumbouya, commandant des forces spéciales guinéennes formé par les États-Unis, a évincé le premier président démocratiquement élu du pays, Alpha Condé, en septembre 2021, après des années de protestations contre Condé pour avoir modifié la constitution afin de s’accorder un troisième mandat et emprisonné des candidats de l’opposition.

Les États-Unis ont condamné le coup d’État et mis fin à leur assistance militaire, qui comprenait l’envoi de petites équipes de forces spéciales américaines pour former les forces spéciales guinéennes.

Au milieu des critiques et des violentes manifestations en cours, Doumbouya a accepté de ramener le pays à un régime civil avec une transition de 24 mois commençant début 2023.

Après que le président Idriss Déby, qui a pris le pouvoir lors de son propre coup d’État en 1990, a été tué lors d’une opération militaire contre les rebelles à la frontière nord du Tchad en avril 2021, le président du Parlement aurait dû accéder à la présidence. Au lieu de cela, un conseil militaire a pris le contrôle et a installé le fils de Déby, le général Mahamat Idriss Déby, comme président, provoquant des manifestations meurtrières dans la capitale.

L’aîné Déby avait été un allié occidental contre le groupe extrémiste islamiste Boko Haram, et les États-Unis n’ont pas formellement imposé de sanctions au pays après la transition anticonstitutionnelle du pouvoir.

Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a pris le contrôle du pays en 2021, mettant fin à un accord de partage du pouvoir précaire entre le gouvernement soudanais et les forces militaires, promulgué après que l’armée a destitué le président Omar Hassan al-Bashir en 2019, au milieu de manifestations en faveur de la démocratie.

Les tensions se sont accrues cette année alors que le gouvernement de Burhan lutte pour la transition vers un régime civil, ce qui a donné lieu à certains des pires combats que le pays ait jamais connus entre les forces armées soudanaises et les rebelles paramilitaires.