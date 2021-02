Des citoyens birmans vivant en Thaïlande protestent contre le coup d’État militaire du Myanmar devant l’ambassade du Myanmar le 4 février 2021. | Peerapon Boonyakiat / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Cet épisode de Worldly discute de ce qui s’est passé au Myanmar et de ce qui nous attend.

Lundi, l’armée du Myanmar a lancé un coup d’État, arrêtant la dirigeante civile démocratiquement élue du pays, Aung San Suu Kyi, ainsi que des centaines de membres de son parti politique.

Leurs actions ont mis fin à l’expérience de dix ans du Myanmar avec un régime quasi-démocratique, remettant en question l’avenir du pays et posant de sérieux défis au programme pro-démocratie de Biden.

Sur l’épisode de cette semaine de Mondain, Zack Beauchamp, Jenn Williams et Alex Ward de Vox discutent des raisons du coup d’État, des raisons pour lesquelles les deux parties dans ce combat sont moralement compromises et de ce que l’administration Biden et la communauté internationale peuvent (et ne peuvent pas) faire en réponse.

Comme Ward l’a expliqué précédemment, la junte militaire au pouvoir du Myanmar a maintenu un contrôle solide sur le pays pendant des décennies. Suu Kyi, une éminente défenseure de la démocratie, a été assignée à résidence pour avoir pris la parole, gagné sa renommée et son soutien internationaux.

Mais sous l’administration Obama, après des années de pressions politiques et économiques de la part des États-Unis et d’autres pays – y compris des sanctions économiques strictes – l’armée du Myanmar a commencé à faire de modestes pas vers la démocratie.

En 2010, ils ont libéré Suu Kyi de détention et, en 2015, son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) a remporté 77% des sièges au parlement lors de la première élection libre et équitable du pays en 25 ans.

Depuis lors, Suu Kyi dirige le pays dans son rôle de «conseillère d’État» aux côtés de l’armée birmane, qui conserve encore un pouvoir important.

Pourtant, Suu Kyi a commencé à faire pression pour des réformes constitutionnelles qui restreindraient davantage le rôle de l’armée dans la gouvernance du pays, menaçant ainsi l’emprise de l’armée sur le pouvoir. Et lors des élections de novembre 2020 dans le pays, le parti de Suu Kyi a obtenu un soutien massif, lui donnant essentiellement le mandat de poursuivre ces réformes.

Donc, quelques heures avant que le parlement du Myanmar ne siège pour ses nouveaux membres, l’armée a pris le contrôle et placé à nouveau Suu Kyi en résidence surveillée.

Mais si les actions de l’armée sont répréhensibles, Suu Kyi n’est pas elle-même un ange.

Autrefois chérie internationale qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat pour la démocratie et son emphase sur la non-violence, Suu Kyi est tombée en disgrâce au niveau international lorsqu’elle a soutenu la campagne militaire de génocide de 2017 contre les Rohingya, une minorité ethnique musulmane. Elle a non seulement refusé de condamner les militaires pour leurs actions, mais est allée jusqu’à les défendre devant un tribunal international.

Cela pose un défi pour l’administration Biden et la communauté internationale car si les États-Unis et leurs partenaires veulent soutenir le mouvement pro-démocratie dans le pays contre le régime militaire, c’est plus difficile à faire maintenant que le chef de ce mouvement est potentiellement complice de génocide.

L’administration Biden a officiellement qualifié la prise de contrôle de coup d’État et a déclaré qu’elle envisageait d’imposer des sanctions économiques à l’armée birmane. Mais les alliés américains dans la région, en particulier le Japon et la Corée du Sud, sont de grands partenaires commerciaux avec le Myanmar et ne soutiendront probablement pas ces sanctions, ce qui signifie que leur imposition aura moins de mordant.

Une voie délicate attend l’administration Biden. Il y a des choses que les États-Unis peuvent faire pour aider, mais les problèmes fondamentaux qui affligent le Myanmar depuis des décennies, y compris la répression souvent violente de ses nombreuses minorités ethniques et religieuses, demeurent.

Pour en savoir plus sur ce qui a conduit au coup d’État du Myanmar et ce que cela signifie pour l’avenir du pays, écoutez ci-dessous.

