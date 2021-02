Lundi matin, en quelques heures, l’expérience éphémère du gouvernement représentatif du Myanmar a pris fin sans cérémonie lorsque l’armée a rassemblé les dirigeants civils du pays et a effectivement déclaré un coup d’État.

Avec des chars et des hélicoptères, des soldats et des policiers, l’armée a pris le contrôle des leviers de l’État – annulant une session prévue du Parlement, coupant les réseaux Internet et téléphoniques et prenant le contrôle des aéroports et des ondes.

Après une décennie d’élections parlementaires, de réformes démocratiques et de partage du pouvoir avec une opposition pro-démocratie, l’armée est à nouveau aux commandes. Daw Aung San Suu Kyi, le chef du gouvernement civil, est à nouveau assigné à résidence. Et le sort de 54 millions de citoyens est encore une fois inconnu.