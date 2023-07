Le coup d’État au Niger est condamné par la Russie et l’Occident alors qu’un organisme régional menace la force

Balima Boureima/Agence Anadolu via Getty Images

NIAMEY, Niger – 30 juillet 2023 : les partisans du coup d’État descendent dans la rue en portant des drapeaux nigériens et russes après que l’armée a pris le pouvoir au Niger.

D’autre part, le patron des mercenaires du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui a pris les armes contre le Kremlin en juin et dont l’organisation militaire privée a de vastes intérêts en Afrique, aurait salué le coup d’État dans un enregistrement posté sur Telegram par un groupe affilié à Wagner.

Moscou s’est joint aux appels pour la libération immédiate de Bazoum, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, exhortant lundi toutes les parties à faire preuve de retenue et à revenir à l’ordre, selon Reuters.

Des milliers de Nigériens sont descendus dans la rue dimanche pour soutenir le coup d’État, nombre d’entre eux portant des drapeaux russes et scandant des messages pro-Poutine. Des images censées provenir de la scène, que CNBC n’a pas pu vérifier de manière indépendante, montraient des incendies devant l’ambassade de France à Niamey, ainsi que des drapeaux français brûlés et des projectiles lancés sur la mission de l’ancienne puissance coloniale.

Il a pu s’entretenir avec des dirigeants internationaux et a rencontré lundi le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno au palais présidentiel dans le cadre de la mission de médiation de Déby dans la capitale au nom de la CEDEAO, au cours de laquelle il a également rencontré les putschistes.

Les États-Unis et la France, qui ont des troupes stationnées au Niger, ont appelé au calme, mais ont fermement condamné le coup d’État, ainsi qu’une grande partie de la communauté internationale. Bazoum a pris ses fonctions il y a deux ans lors du premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique du pays depuis son indépendance de la France en 1960.

Le putsch est dirigé par le général Abdourahmane Tchiani, commandant de la garde présidentielle et proche allié du prédécesseur de Bazoum, Mahamadou Issoufou.

La junte militaire, qui s’appelle désormais le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a annoncé mercredi qu’elle avait capturé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum et renversé son gouvernement du pouvoir, invoquant la sécurité nationale et la corruption.

Une capture d’écran capturée à partir d’une vidéo montre les soldats qui sont apparus à la télévision nationale pour annoncer l’éviction du président Mohamed Bazoum au Niger, le 27 juillet 2023. Se faisant appeler le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CLSP), ils ont lu un déclaration de coup d’État dans une vidéo qu’ils ont tournée et diffusée à la télévision d’État ORTN.

« C’est un cauchemar pour l’instance régionale et ses responsables civils, qui vont certainement imposer des sanctions. Nous nous attendons en outre à ce que, à l’instar de ses gouvernements militaires voisins, le CNSP prenne rapidement un virage anti-France, et appelle la Les troupes françaises présentes au Niger doivent se retirer », a déclaré Conradie.

François Conradie, économiste politique en chef chez Oxford Economics Africa, a déclaré que le coup d’État a probablement réussi et qu’il aboutira éventuellement à un transfert de pouvoir ou à l’exil de Bazoum. Cela ferait Le Niger est le quatrième pays de la CEDEAO actuellement sous régime militaire, aux côtés de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso.

Entre-temps, le sentiment pro-russe s’est accru et les mercenaires du groupe Wagner ont établi des présences au Mali, en République centrafricaine, en Libye et dans d’autres États en difficulté.

Le centrage de l’ancienne puissance coloniale française dans le collimateur des juntes militaires devient un thème régulier sous-tendant les coups d’État régionaux. Le sentiment anti-français a également constitué la toile de fond des renversements gouvernementaux au Mali et au Burkina Faso voisins au cours des deux dernières années.

Paris n’a exprimé aucun souhait d’intervention militaire et la junte n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses affirmations. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré lundi que la seule autorité qu’il reconnaît au Niger est celle de Bazoum, selon Reuters, laissant entendre que Paris n’aurait pas autorisé des grèves à la demande d’autres responsables gouvernementaux.

« Pour la France et les États-Unis, le Niger est un partenaire sécuritaire clé dans la lutte contre le militantisme islamiste au Sahel et dans le golfe de Guinée. Pour l’Europe, le Niger a été un rempart pour contrôler les flux migratoires africains, ainsi qu’une source importante d’uranium.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que le coup d’État du Niger ait été comploté par la Russie, le désormais tristement célèbre groupe PMC Wagner accordera sans aucun doute la priorité au pays pour son prochain déploiement, compte tenu de la position hautement stratégique et symbolique du Niger dans la région du Sahel », a déclaré Robert Besseling, PDG. de Pangée-Risque.

AFP via Getty Images

NIAMEY, Niger – 30 juillet 2023 : un policier nigérien et des cadets de l’armée regardent les partisans se rassembler pour soutenir la junte militaire du Niger. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche devant l’ambassade de France à Niamey.

« Il y aura des conséquences négatives pour les entreprises françaises, y compris l’exploitation minière – ce qui pourrait avoir des implications pour la sécurité énergétique française, étant donné sa dépendance à l’uranium nigérien pour la production d’énergie nucléaire. »

Si les troupes françaises se retirent comme elles l’ont fait au Mali et en Guinée, Conradie a déclaré que la capacité de l’armée nigérienne à mener des opérations de contre-insurrection contre les djihadistes à la frontière malienne serait réduite.

Le coup d’État a des implications économiques et commerciales importantes au-delà de la France, puisque le Niger est un important producteur mondial d’uranium et représente environ 25% de ces livraisons à l’Union européenne.

« Cette importance stratégique pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour l’énergie nucléaire de l’UE si la disponibilité de l’uranium est soudainement réduite », a déclaré David Omojomolo, économiste pour l’Afrique chez Capital Economics.

« Deuxièmement, le coup d’État est susceptible d’accroître les inquiétudes concernant le déplacement des communautés dans la région du Sahel et la sécurité au sens large. Il s’agit du neuvième coup d’État dans la région en trois ans, et l’instabilité dans la région a des implications claires pour les voisins ouest-africains ».

Un problème domestique ?

SCertains analystes pensent que le coup d’État est né de tensions internes entre les unités militaires d’élite et le gouvernement au sujet des salaires et du statut des salaires, après que le général Tchiani et Bazoum aient longtemps échoué à se mettre d’accord.

Cameron Evers, analyste principal pour l’Afrique subsaharienne chez Emergent Risk International, a souligné vendredi dans un article de blog qu’il y avait peu de signes d’une politique étrangère post-coup d’État, malgré les inquiétudes concernant l’influence russe.