Le coup d’État au Niger conduit l’Europe à retirer son aide ; Les nations africaines menacent d’intervenir

Dans un communiqué publié dimanche, les dirigeants de la CEDEAO, ou la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest comprenant 15 nations africaines, ont condamné la détention de Bazoum comme une « tentative de coup d’État » et ont déclaré qu’ils prendraient toutes les mesures nécessaires s’il n’était pas libéré dans un délai semaine. « Ces mesures incluent le recours à la force », ont-ils déclaré.

La date limite intervient alors que l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé qu’ils retiraient l’aide du pays. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait précédemment suggéré que Washington pourrait faire de même si Bazoum n’était pas renvoyé au pouvoir. Bazoum et son prédécesseur ont travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis et d’autres alliés occidentaux pour faire face à la menace posée par les militants islamistes dans la région.