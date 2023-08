Le coup d’État au Niger braque les projecteurs sur l’uranium du pays

Commentez cette histoire Commentaire

Les tensions montent au Niger quelques jours seulement après qu'une junte militaire a renversé son gouvernement démocratiquement élu. Une coalition d'États d'Afrique de l'Ouest a lancé dimanche un ultimatum aux putschistes nigériens, menaçant d'intervenir militairement si le président déchu Mohamed Bazoum n'est pas ramené au pouvoir d'ici le 6 août. Les membres du bloc régional, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ont suspendu leurs relations avec le Niger et fermer leurs frontières terrestres et aériennes avec le pays. Alors que la CEDEAO est restée docilement passive ces dernières années alors que les juntes ont supplanté les dirigeants civils au Burkina Faso et au Mali, la crise au Niger pourrait marquer une phase différente de la politique régionale.

« C’est là que la junte de Niamey a peut-être mal calculé. Ils ont peut-être supposé une réponse faible de la CEDEAO, tout comme au Mali et au Burkina Faso », a déclaré Alex Vines, responsable du programme Afrique à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres. a déclaré au Financial Times. « Mais la CEDEAO a tracé une ligne dans le sable. Les planificateurs de la Défense ont été chargés de planifier une intervention – ce n’est pas du bluff.

Montant la barre, les régimes malien et burkinabé ont publié leur propre déclaration conjointe lundi, avertissant qu’une intervention de la CEDEAO au Niger pourrait déclencher une réponse militaire de leurs États. Les puissances occidentales, principalement la France et les États-Unis, sont plus circonspectes, soucieuses de ne pas attiser les flammes du sentiment anti-occidental qui ont surgi autour des coups d’État au Burkina Faso et au Mali voisins. L’administration Biden n’est jusqu’à présent pas disposée à étiqueter ce qui s’est passé au Niger officiellement comme un « coup d’État », car cette détermination déclencherait des blocages immédiats de l’aide à la sécurité que Washington fournit à un pays considéré comme un rempart à la fois contre les menaces extrémistes islamistes et contre l’influence russe envahissante dans la région.

Le généraux putschistes semblaient les talonner, bien qu’il soit loin d’être certain que tout l’appareil militaire nigérien soit entièrement derrière le putsch. Au cours du week-end, leurs partisans ont manifesté devant l’ambassade de France dans la capitale, Niamey, ont jeté des pierres sur l’enceinte et tenté d’y mettre le feu avant d’être dispersés par les forces de sécurité. Certains agitaient des drapeaux russes ou portaient des pancartes célébrant le président russe Vladimir Poutine.

L’Occident considérait le Niger comme un rempart démocratique. Puis, un coup d’État s’est produit.

Au milieu de l’escalade de la rhétorique anti-française, la junte a annoncé qu’il était suspendre les exportations d’uranium vers la France. Le minerai radioactif est la principale exportation appauvrie du Niger et a, au fil des ans, placé le pays sous les projecteurs mondiaux – le plus notoirement en 2003, lorsque des renseignements douteux sur un éventuel achat irakien de 500 tonnes d’uranium nigérien « yellowcake » faisaient partie de l’américain cas pour lancer l’invasion « préemptive » de l’Irak.

Le Niger est le septième producteur mondial d’uranium, possède les minerais d’uranium les plus riches d’Afrique, et est l’un des principaux exportateurs d’uranium vers l’Europe. La France, l’ancien dirigeant colonial du pays, est un important importateur d’uranium nigérien, qui contribue à alimenter l’énorme industrie nucléaire civile française. Lundi, un communiqué du ministère français des Affaires étrangères a indiqué qu’une baisse de l’uranium nigérien aurait un impact minime car « nos approvisionnements sont extrêmement diversifiés ».

Mais certains analystes suggèrent que l’impasse pourrait avoir une sorte d’effet boule de neige, obligeant les gouvernements européens à reconsidérer de nouvelles mesures punitives contre la Russie, l’un des plus grands exportateurs d’uranium au monde. « Cela pourrait avoir des conséquences au niveau de l’UE. L’uranium – et le nucléaire en général – ne fait toujours pas l’objet de sanctions », a déclaré Phuc-Vinh Nguyen, énergéticien à l’Institut Jacques Delors à Paris. dit Politico. « Si la situation au Niger empire, cela compliquera certainement l’adoption de sanctions sur l’uranium russe à court terme. »

Orano, une entreprise française d’énergie nucléaire soutenue par l’État, a participations majeures dans trois mines d’uranium au Niger, bien qu’un seul soit en service. Situées loin au nord de Niamey, plus près de la frontière poussiéreuse avec l’Algérie, les mines ont été plus vulnérables aux militants islamistes qu’aux militants putschistes. Une expédition coloniale à la recherche de cuivre à la fin des années 1950 a découvert l’uranium et Orano, anciennement connu sous le nom d’Areva, opère dans le pays depuis près d’un demi-siècle.

Le général se déclare chef du Niger, citant « l’insécurité » comme raison du coup d’État

Dans une partie du monde profondément sensible à l’héritage colonial français, l’extraction de l’uranium peut être un problème qui couve. Les organismes de surveillance de l’environnement ont documenté au fil des ans incidents de négligence et d’abus, où des niveaux dangereux de déchets radioactifs ont été laissés parmi les populations locales vivant à proximité des mines. Plus tôt cette année, des enquêteurs basés en France ont découvert que 20 millions de tonnes de déchets près d’une mine récemment épuisée répandait un gaz radioactif potentiellement mortel appelé radon, contaminant les eaux souterraines et mettant en danger plus de 100 000 personnes vivant dans les communautés adjacentes.

Il y a dix ans, le gouvernement nigérien engagés dans de longues négociations avec Orano autour d’un nouveau contrat, mécontent de la baisse des royalties accordées au Niger par la société française. Oxfam, un groupe de défense international, a souligné le conflit de l’époque entre l’un des pays les plus pauvres du monde et Orano comme une lutte « David contre Goliath ». Les transactions étaient également enveloppé d’allégations de corruption dans les années qui suivirent.

Maintenant, compte tenu de l’incertitude du moment, de nouvelles questions entourent l’industrie de l’uranium au Niger. Qu’adviendra-t-il des intérêts de la France ? D’autres pays – principalement la Russie – trouveront-ils un compromis opportuniste avec la junte et les concessions finagle dans les ressources naturelles ? Avant le coup d’État, le Niger explorait déjà des options d’investissement énergétique, y compris la culture d’une nouvelle mine d’uranium, avec la Chine.

Mais étant donné la présence durable des entreprises françaises au Burkina Faso et au Mali, quelle que soit la disposition anti-Paris des juntes là-bas, il pourrait y avoir peu de changement par rapport au statu quo actuel. « Dans la plupart des coups d’État au Niger, le secteur de l’uranium n’a jamais été fondamentalement remis en question », a déclaré Emmanuel Grégoire, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement, une agence gouvernementale française. dit au Monde. Après le coup d’État de 1974, qui a renversé le premier gouvernement postcolonial du pays, Grégoire a déclaré que « des négociations ont eu lieu parce que les Français avaient imposé des contrats financièrement préjudiciables aux Nigériens, mais il n’a jamais été question de les expulser ».