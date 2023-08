Le coup d’État au Niger aura-t-il un impact sur la guerre russo-ukrainienne ?

Le Niger a été l’un des derniers pays à coopérer avec l’Occident dans le Sahel africain, une région longtemps en proie à l’instabilité au milieu de la montée des mouvements extrémistes islamiques, des insurrections et des coups d’État.

Bazoum a été élu en 2021. Son ascendant a été la première transition démocratique du Niger depuis son indépendance de la France en 1960 et les quatre coups d’État militaires qui ont suivi.

Les États-Unis, les Nations Unies, l’Union européenne et la France ont tous refusé de reconnaître la prise de pouvoir, certains mettant fin à une aide financière importante.

Dans un couloir s’étendant sur 5600 kilomètres, du Soudan sur la côte est à la Guinée à l’ouest, il y a maintenant six pays d’Afrique sous régime militaire, exposant un vide que la Russie a montré qu’elle était désireuse de combler.

« Ce dernier coup d’État porte un coup à l’influence américaine dans la région – le Niger avait accueilli des forces spéciales et des drones américains – ainsi que d’autres acteurs, comme la France. »

« Le groupe russe Wagner a déjà une forte présence en Afrique et a été impliqué dans le soutien au renversement de gouvernements favorables à l’Occident.

Cependant, plus d’un mois après avoir mené une rébellion pour marcher sur Moscou, Prigozhin a indiqué qu’il était prêt à accroître la présence de Wagner en Afrique, affirmant que ses troupes pourraient rétablir l’ordre et détruire les groupes terroristes.

Le chef du groupe de mercenaires russes Yevgeny Prigozhin n’a pas tardé à apporter son soutien au coup d’État, le saluant comme un soulèvement du peuple africain contre « les anciens colonisateurs… remplissant ces pays de terroristes et de diverses formations de bandits ».

« Ce que nous avons vu, ce sont des images de manifestants agitant des drapeaux russes devant l’ambassade de France au Niger, ce que nous avons déjà vu lors de coups d’État au Mali et au Burkina Faso ».

« Les programmes de ressources naturelles et d’exploitation minière qui sont liés à des acteurs « privés » étroitement associés au régime de Poutine sont entourés de secret », a déclaré Currie, il est donc trop ténu « à ce stade de lier directement l’extraction des ressources au financement de la guerre ». effort en Ukraine ».

Les analystes occidentaux craignent que Wagner puisse fournir un financement qui échappe aux sanctions, même s’il étend l’empreinte de Poutine dans une région instable et, jusqu’à récemment, négligée dans le monde.

L’instabilité au Niger ouvre la voie à une influence russe encore plus grande dans la région du Sahel, où 1 000 mercenaires wagnériens ont remplacé 5 000 soldats français qui ont quitté le Mali voisin l’année dernière. Wagner commande également une présence puissante en République centrafricaine.

L’effondrement du régime démocratique au Niger pourrait devenir un autre front de la machine de guerre indépendante de la Russie, un catalyseur pour la propagation de l’influence du Kremlin, et une grande partie du monde démocratique se rallie à l’aide de l’Ukraine.

L’instabilité dans la région du Sahel pourrait également menacer à terme la sécurité énergétique de l’Europe, a déclaré Daniel Foubert, fondateur d’Excalibur Insight et consultant en énergie. Le télégraphe.

« Je pense que cela pourrait générer une nouvelle crise énergétique, si la Russie fait en Afrique ce qu’elle fait en Ukraine… si elle peut mener une telle guerre en Europe, pourquoi pas en Afrique, quand personne ne regarde. Les Français ne sont pas intéressés », a-t-il déclaré.

Obtenez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait les gros titres dans le monde. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire What in the World ici.