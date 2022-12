Le coup d’envoi des Texans-Titans a été retardé d’une heure en raison de conditions météorologiques extrêmes et de pannes de courant dans la région de Nashville

L’heure du coup d’envoi du match de samedi entre les Houston Texas et les Tennesee Titans à Nashville, Tennessee, a été repoussée d’une heure à 14 h HE, en raison de conditions météorologiques extrêmes et de pannes de courant dans la région, ont annoncé les Titans. Voici ce que vous devez savoir :

Maire de Nashville, John Cooper tweeté Samedi matin, il a demandé aux Titans de reporter le match pour aider à limiter la consommation d’énergie dans la région après que la Tennessee Valley Authority a annoncé des coupures de courant.

La TVA a déclaré que “des températures froides sans précédent” ont entraîné une “forte demande de puissance”.

Les Titans ont déclaré que la décision avait été prise en partenariat avec la NFL, le Bureau de la gestion des urgences, le service électrique de Nashville et le bureau du maire “avec beaucoup de prudence pour s’assurer que le jeu n’aurait aucun impact négatif sur notre communauté”.

La température du coup d’envoi devrait être dans l’adolescence avec des vitesses de vent importantes qui devraient également frapper les joueurs sur le terrain.

“Nous explorons toutes les possibilités pour minimiser l’alimentation non essentielle autour du stade”, ont déclaré les Titans dans un communiqué. “Les portes sont actuellement ouvertes et les fans sont invités à entrer. À tout moment, le fonctionnement du jeu est resté secondaire par rapport au bien-être de notre communauté et nous ne remercierons jamais assez l’OEM et la NES pour leur dévouement à la sécurité de nos voisins.

