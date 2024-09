Le coup d’envoi de la tournée de 27 chansons de Linkin Park comprend des raretés et des débuts en direct

Après avoir présenté sa nouvelle chanteuse Emily Armstrong lors d’un spectacle exclusif aux fans diffusé en direct la semaine dernière, Linkin Park a joué au Kia Forum à Los Angeles et a livré un set de 27 chansons marqué par des raretés et des débuts en direct.

Avant ce mois-ci, Linkin Park n’avait pas donné de concert depuis 2017, le dernier étant un événement hommage organisé en mémoire du regretté chanteur Chester Bennington.

Après que des rumeurs de retour aient circulé, le groupe a taquiné les fans avec un indice dans un compte à rebours qui a ensuite commencé à remonter jusqu’à la barre des 100 heures à laquelle il avait commencé. L’événement exclusif aux fans a été annoncé, encore entouré de mystère car beaucoup pensaient que Linkin Park dévoilerait son nouveau chanteur.

Emily Armstrong de Dead Sara a été révélée comme la successeure de Bennington, déclenchant une nouvelle ère de Linkin Park parallèlement à la sortie du nouveau single « The Emptiness Machine » et à la sortie imminente en novembre du nouvel album De zéro.

Un nombre limité de dates de tournée ont également été inscrites au programme, la première étant un concert le 11 septembre à Los Angeles.

Temps forts de la setlist

Lors du spectacle, Linkin Park a ouvert avec le Météores ils ont frappé « Somewhere I Belong » et c’était la toute première fois qu’ils démarraient un concert avec ce morceau.

En ce qui concerne les raretés, « When They Come For Me » a été joué pour la première fois depuis 2014, tandis que « Given Up » n’avait pas été joué depuis 2015. En creusant encore plus loin, Linkin Park a ajouté « My December » dans le set pour la première fois depuis 2008.

« Les clés du royaume », extrait de l’album de 2014 La partie de chassea fait ses débuts en live, tout comme « Friendly Fire », une chanson inédite avec Chester Bennington qui est apparue sur l’album de cette année Papercuts (Collection de singles 2000-2003)) compilation. Elle a été enregistrée à l’origine en 2017 pendant la Une lumière de plus séances.

Découvrez la setlist complète, qui comprend 27 chansons (un medley), un solo de Joe Hahn et des discours de Mike Shinoda et Armstrong, directement ci-dessous.

Regardez les images filmées par les fans plus bas sur la page.

Setlist de Linkin Park — 11 septembre 2024

01. « Somewhere I Belong » (première fois en ouverture de spectacle)

02. « Rampant »

03. « Lying From You » (avec le discours de Mike Shinoda)

04. « Points d’autorité »

05. « New Divide » (« Intro à Moscou »)

06. « La machine à vide »

[transition] « Création »

07. « Le Catalyseur »

08. « Brûle-le »

09. « En attendant la fin » (avec le discours d’Emily et Mike)

10. « Le Château de Verre »

11. Joe Hahn en solo

12. « When They Come for Me » / « Remember the Name » (solo de Mike, première fois que « When They Come for Me » est joué depuis 2014)

13. « Perdu dans l’écho »

14. « Given Up » (première fois en live depuis 2015)

15. « Un pas de plus »

[transition] « Casser/Effondrer »

16. « Lost » (version raccourcie ; Mike et Emily en duo au piano)

17. « Briser l’habitude »

18. « Ce que j’ai fait »

[transition] « Kintsugi »

19. « Laissez de côté tout le reste »

20. « Mon décembre » (première fois en live depuis 2008)

21. « Friendly Fire » (début live)

22. « Numb » (avec l’intro « Numb/Encore »)

23. « À la fin »

24. « Faint » (outro prolongé)

Bis:

25. « Resolution » (avec des éléments de « The Requiem », « Castle of Glass » et « Papercut »)

26. « Découpe de papier »

27. « Keys to the Kingdom » (début live, avec une introduction de Mike sur la sortie de ses plus grands succès)

28. « Bleed It Out » (avec le discours de retour du groupe ; extrait de « There They Go » de Fort Minor dans le pont)

par setlist.fm

Linkin Park, « Quelque part où j’appartiens » (11 septembre 2024)

Linkin Park, « Briser l’habitude » (11 septembre 2024)

Linkin Park, « Les clés du royaume » (11 septembre 2024)

Linkin Park, « La machine à vide » (11 septembre 2024)