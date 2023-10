Le coup d’envoi de la course au Sénat de l’Arizona de Kari Lake devient courant

« Je ne pense pas que vous soyez une menace pour la démocratie. Vous êtes un citoyen tout comme moi », a-t-elle déclaré à la foule. « Et je sais que tu as aussi du mal. Nous sommes tous en difficulté : il n’y a pas de pompe à essence pour les Républicains ni une pour les Démocrates.»

Mais une partie du vieux lac était toujours exposée, incitant la foule à se moquer des « imbéciles de fausses nouvelles » vers l’arrière du hangar où se rassemblaient les médias. Elle a embrassé sa réputation bien méritée d’acolyte de Donald Trump et l’ancien président lui-même est intervenu en vidéo pour lui offrir son soutien. Les participants au rassemblement portant des costumes Trump et tenant des pancartes représentant Lake dans le rôle de Rosie la Riveteuse se mêlaient à ceux en blazers et en tenue de soirée.

L’ancien président Donald Trump est intervenu en vidéo pour offrir son soutien à Kari Lake. | Ross D. Franklin/AP Photo

Les efforts de Lake pour se refondre, tout comme sa candidature dans son ensemble, constituent une énigme pour les républicains. Beaucoup avaient espéré qu’elle quitterait la scène politique après sa défaite en 2022, convaincues qu’elle avait gâché une course gagnable en menant une campagne aussi vicieuse et sans vergogne qui s’appuyait sur des complots.

Mais alors que Lake commençait à envisager ouvertement une candidature au Sénat, il est également devenu évident que le parti ne disposait d’aucun mécanisme ni moyen de pression pour l’arrêter, même s’il le souhaitait. Les agents du parti ont échangé autour de sondages privés qui ont montré que Lake était imbattable lors d’une primaire et que les coups portés contre elle n’ont pas entamé ses chiffres, selon une personne familière avec les données.

Ceux qui s’étaient présentés contre elle dans le passé ont déclaré qu’ils n’avaient aucune envie de la défier à nouveau dans le présent.

« C’est le genre de personne qui ne court pas seulement pour gagner. Elle court pour détruire », a déclaré l’ancien représentant Matt Salmon (R-Arizona), qui a abandonné la course au poste de gouverneur de 2022 et a soutenu la candidate de l’establishment, Karrin Taylor Robson, pour tenter d’éviter d’ouvrir la voie à la victoire pour Lake. Robson a fini par perdre à la primaire.

Salmon a rappelé que Lake l’avait un jour accusé de vouloir que des enfants ayant des besoins spéciaux soient agressés sexuellement parce qu’il ne croyait pas à l’importance d’installer des caméras dans la classe. « Traverser le genre d’égouts qu’il faut traverser pour faire campagne contre le lac Kari – ce n’est pas une perspective agréable », a-t-il déclaré. Se présenter contre elle maintenant, a-t-il ajouté, serait une « mission suicide ».

Mais Lake n’a pas seulement effrayé ses sceptiques républicains ; elle les a courtisés aussi. Elle a passé la semaine dernière à Capitol Hill, rencontrant des sénateurs de tout le spectre idéologique, dont Sens. Jean Barrasso (R-Wyo.) et John Cornyn (R-Texas), deux alliés du leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.). Elle a eu une rencontre « productive » avec Josh Holmes, conseiller de McConnell, et Steven Law, président du Fonds de leadership du Sénat aligné sur McConnell.

« Elle est impressionnante », a déclaré Cornyn. «J’ai hâte de voir comment se déroulera la campagne.»

Le Comité sénatorial national républicain n’a pas exclu d’approuver Lake, selon une personne proche de son projet. Son président, le sénateur. Steve Daines (R-Mont.), a rencontré Lake lorsqu’elle était à Washington. Il a dit qu’il espère qu’elle se concentrera sur l’avenir – et non sur les élections du passé.

Cette fois-ci, le fonctionnement de Lake est également plus professionnel. Alors qu’en 2022 elle hésitait à embaucher des consultants professionnels, s’appuyait fortement sur une équipe jeune et inexpérimentée et dénigrait la publicité télévisée, elle s’apprête cette fois-ci à recruter des agents plus aguerris.

Garrett Ventry, qui conseille Lake, entretient des liens étroits avec le directeur exécutif du NRSC, Jason Thielman. Et Thielman était présent à l’événement de lancement mardi.

Les signes de cette tentative de maturation y étaient évidents. Lake a discuté des questions d’eau et des écoles de métiers. Elle a fait l’éloge de Ronald Reagan. Sa référence passagère à la fraude électorale a été présentée comme une bataille non partisane pour des « élections honnêtes ».

« Se battre pour des élections honnêtes n’est pas une question républicaine. Ce n’est pas une question démocrate. C’est un problème américain », a-t-elle déclaré.

Mais elle semblait toujours avoir l’enthousiasme dévoué d’une base républicaine. Elle est montée sur scène sous les acclamations de « Kari » et les participants ont sorti leur téléphone pour filmer, interrompant son discours pour crier des éloges. Certaines des acclamations les plus bruyantes de la foule sont venues lorsqu’elle a lancé ses attaques habituelles contre les médias.

La campagne de Lake a indiqué qu’un peu plus de 1 000 supporters étaient venus à l’événement et que celui-ci avait été déplacé d’un lieu plus petit pour répondre à l’intérêt.

La question est de savoir si elle peut vraiment dépasser sa base dans une course qui se complique par la possibilité d’une course à trois sans précédent. représentant Rubén Gallego est le candidat démocrate probable, mais le sénateur sortant. Kyrsten Cinémadevenue indépendante, n’a pas révélé si elle envisageait ou non de se présenter à nouveau et a jusqu’en avril pour se présenter aux élections.

Extérieurement, les agents du GOP à Washington DC et en Arizona espèrent que le recalibrage de Lake fonctionnera. En privé, ils n’en sont pas sûrs. Elle pourrait facilement être incitée à discuter de diverses questions qui pourraient décourager les électeurs au-delà de sa base. Et les démocrates prévoient de l’attaquer sur ses déclarations passées et ses propositions politiques actuelles.

«Je pense que son plafond se situe entre 30 et 30 ans. J’ai du mal à la voir remporter 38 pour cent des élections générales dans une course à trois », a déclaré Chuck Coughlin, un agent de longue date de l’Arizona. Elle le pourrait néanmoins, a-t-il déclaré, « Si elle est moins méprisante et plus ambitieuse, ce que je ne la vois pas vraiment. »

D’autres ont encore moins d’espoir qu’un mélange de MAGA et de mainstream puisse fonctionner.

« Je ne pense pas qu’elle ait la moindre chance d’être élue », a déclaré le sénateur. Mitt Romney (R-Utah). « Les habitants de l’Arizona sont plus intelligents que ça. »