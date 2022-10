Le coup d’envoi de 94 verges d’AJ Zweeres propulse Morris devant La Salle-Pérou – Shaw Local

MORRIS – Parlez d’un fabuleux début de séries éliminatoires.

Morris junior AJ Zweeres s’est réuni lors du coup d’envoi d’ouverture du botteur aux grandes jambes de La Salle-Pérou Seth Adams sur sa propre ligne de 6 mètres, a construit une tête de vapeur derrière ses bloqueurs, a trouvé une couture et a couru 94 mètres dans la zone des buts pour obtenir les choses vont tout de suite pour l’équipe locale lors de la victoire de Morris en séries éliminatoires de classe 5A 42-17, vendredi, contre les Cavaliers en visite.

“Toute la semaine, nous avons planifié, nous avons parlé du fait que nous devions sortir chauds, parce que cette équipe LP, si vous les laissez, ils resteront avec vous”, a déclaré Zweeres. « Nous avons choisi de prendre le ballon [during the pregame coin flip]et avant la pièce, nous avons tous dit que nous allions à la maison, et c’est ce que nous avons fait.

“C’était bien de bloquer par tous les gars de l’équipe, et c’était là.”

Ce fut un début spectaculaire… bien qu’il ne soit pas inhabituel pour une équipe Morris dont les équipes spéciales ont en effet été spéciales une grande partie de la saison.

“Nous voulons toujours le ballon si nous pouvons le mettre entre nos mains pour essayer de marquer tôt”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson, “Nous avons quelqu’un comme AJ là-bas, les gars à l’avant ont vraiment fait un travail formidable en installant le mur, et si vous lui donnez un peu d’espace, il va causer des problèmes.

“C’était un bon début.”

Jacob Swartz (36 ans) de Morris évite Connor Lorden (32 ans) de LP lors du match d’ouverture de la classe 5A le vendredi 28 octobre 2022 à Morris. (Scott Anderson)

Tout comme la première fois que les ennemis blancs de la conférence Kishwaukee River / Interstate 8 se sont rencontrés lors de la semaine 5 – une victoire de 49-7 Morris – les Cavaliers n’ont pas facilité les choses avec Morris mais n’ont pas pu les suivre non plus. Après avoir forcé un botté de dégagement sur la deuxième possession de Morris, les hôtes ont marqué des touchés sur cinq de leurs sept prochaines possessions pour s’éloigner de LP.

Le vainqueur du match Centralia-Troy Triad de samedi attend Morris (8-2) au deuxième tour, un match qui se jouera soit à Centralia soit à Morris selon le vainqueur de samedi.

La saison de La Salle-Pérou se termine avec une troisième apparition consécutive en séries éliminatoires et une fiche de 5-5.

“[Morris] est un bon programme de football », a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. “Ils font très bien ce qu’ils font.

“C’est un groupe formidable de jeunes hommes que nous avons qui ont continué à se battre à chaque match, que nous soyons en haut ou en bas ou même en bas comme ça. Ils se battent tous les quatre quarts, et je suis fier d’eux.

« Nous avons eu la chance de faire partie des séries éliminatoires au cours des trois dernières années. C’est un hommage aux enfants. »

Alors que l’attaque de Morris accumulait des verges dirigée par les porteurs de ballon Jacob Swartz (141 verges, deux touchés) et Ashton Yard (107 verges, deux touchés), le quart Carter Button (7 pour 11, 61 verges, un touché) et Zweeres (quatre réceptions pour 44 verges et un touché plus 21 verges au sol), la défense Morris limitait La Salle-Pérou à un score en première mi-temps. Cela est venu sur le panier de 38 verges d’Adams peu de temps avant la mi-temps.

Les Cavaliers ont gagné beaucoup de verges en fin de parcours vers une paire de touchés au quatrième quart – une frappe de 34 verges de Mason Lynch à Brendan Boudreau (trois réceptions pour 100 verges) suivie d’un coup furtif de 1 verge de Lynch (3 pour 14, 100 verges par la passe ; 117 verges au sol) – mais pour le match, ils ont été dépassés 378-284.

Le quart-arrière de La Salle-Pérou Mason Lynch (3) affronte Morris le vendredi 28 octobre 2022 à Morris. (Scott Anderson)

Broc Grogan a eu une interception et une passe défendue, Will Knapp et Gage Phillips ont chacun enregistré deux passes défendues, Jonah Williams et Sam Reddinger ont tous deux décroché des sacs du quart-arrière et Ryan Wolenczuk a enregistré deux plaqués pour la défaite pour mener l’effort défensif de Morris.

“Notre défense – notre défense de départ en particulier, elle est devenue un peu bâclée à la fin – a joué de manière exceptionnelle”, a déclaré Thorson.

Connor Lorden et Caleb Burrell avaient chacun des TFL pour la défense LP.

Morris menait 14-0 après un quart-temps, 21-3 à la mi-temps et 42-3 après le troisième.