Le coup de trois mots à peine voilé de Mike Tindall sur Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Mike Tindall, marié à Zara, la nièce du roi Charles, a révélé que rejoindre la famille royale était « facile » parce qu’il « était gentil avec eux ».

L’ancienne star du rugby anglais est connue pour entretenir des relations étroites avec plusieurs membres de la famille de sa femme et l’a révélé dans une nouvelle interview avec Le télégraphe pour promouvoir son nouveau livre selon lequel rejoindre la vie royale était « vraiment simple », ce qui pourrait être vu comme une fouille à peine voilée contre Meghan Markle, dont le mariage avec la Firme a donné lieu à plusieurs scandales.

The Good, the Bad & the Rugby – Unleashed avec James Haskell et Alex Payne devrait sortir le 24 octobre et, dans ce document, il se souvient avoir rejoint la famille royale après avoir épousé la fille de la princesse Anne en 2011.

Il a écrit : « Croyez-le ou non, me marier dans la famille royale a été assez facile pour moi. Ils ont toujours été gentils avec moi et j’ai toujours été gentil avec eux. Simple vraiment.

Le livre, co-écrit par les trois animateurs du podcast, partage également les quatre années de l’émission, réfléchissant aux hauts, aux bas et aux entretiens mémorables avec des membres de la famille royale.