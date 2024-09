Le coup de pub de Tom Cruise pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques pourrait vous surprendre | Jeux olympiques de Los Angeles 2028, Jeux olympiques, Tom Cruise | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Tom Cruise a fait sensation lors de la Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 en réalisant un coup incroyable pour annoncer les prochains jeux qui auront lieu à Los Angeles.

La star de cinéma bien-aimée a donné au monde un aperçu de ce que Hollywood a à offrir à travers son apparition, organisée par l’équipe LA28.

Tom a sauté du toit du Stade de France et a atterri à la base du stade, puis s’est dirigé vers le maire de Los Angeles Karen Bass et médaillé d’or olympique Simone Biles pour accepter le drapeau olympique officiel. Il a ensuite porté le drapeau alors qu’il conduisait une moto jusqu’à un avion près de la tour Eiffel. Un segment préenregistré le montrait ensuite en train de sauter en parachute à Los Angeles près du panneau Hollywood.

« L’histoire est que nous avons réalisé que nous produisions une émission de télévision en direct de 15 minutes, et j’ai donc embauché celui que je considère comme la meilleure personne au monde pour le faire », LA28 Casey Wasserman dit (via Le Hollywood Reporter).

Wassermann a révélé que Tom il n’a reçu ZÉRO DOLLARS pour son salaire et que tous ceux qui ont travaillé sur le projet l’ont fait gratuitement.

Il a dit : «[Tom] tournage terminé Mission : Impossible « Il est arrivé à Londres à 18 heures et a pris l’avion. Il a atterri à Los Angeles à 4 heures du matin et a filmé la scène où il monte dans un avion militaire. À Los Angeles, il fait deux sauts depuis l’avion. Il n’a pas aimé le premier, alors il a fait un deuxième saut. Puis il a héliporté de Palmdale jusqu’au panneau Hollywood, a filmé de 13 heures à 17 heures, a héliporté jusqu’à l’aéroport de Burbank et a pris l’avion pour retourner à Londres. »

