Le coup de pouce de 300 $ a-t-il causé la pénurie de travailleurs?

Julie Antoine veut reprendre le travail.

L’agent de voyages au chômage de 60 ans gagnait environ 7 000 $ par mois en travaillant à Gainesville, en Floride. Mais depuis qu’elle a perdu ses deux emplois au début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, elle compte sur les allocations de chômage de l’État, qui plafonnent à 275 $ par semaine, un montant égal à ce qu’Antoine gagnait en deux jours.

« Ce n’est rien de proche de ce que je gagnais … même avec les 600 $ (supplémentaires) et les 300 $ qu’ils donnaient », dit-elle à propos des augmentations temporaires du gouvernement fédéral aux chèques de chômage de la Floride. « Je préfère travailler et gagner de l’argent. 7 000 $ par mois que de ne pas travailler et gagner 1 100 $. »

L’économie a fait un bond en avant important en juin lorsque les employeurs ont créé 850 000 emplois. Mais de nombreuses entreprises disent avoir du mal à trouver des travailleurs, une pénurie que certains employeurs et législateurs républicains attribuent à l’aide fédérale au chômage, qui, selon eux, décourage les gens de retourner au travail.

Les économistes ne sont pas d’accord pour savoir si l’aide supplémentaire freine les recherches d’emploi, alors même que 26 États mettent fin à l’augmentation fédérale de 300 $ par semaine avant qu’elle ne se termine officiellement le 6 septembre.

Ce qui est plus clair, c’est que certains travailleurs, en particulier ceux qui gagnent de faibles salaires, sont plus sélectifs quant à leur lieu de travail. Ils sont déterminés à trouver des emplois mieux rémunérés et plus épanouissants que ceux qu’ils ont quittés ou perdus pendant la pandémie.

« Ils savent qu’ils vont devoir retourner au travail », déclare Andrew Stettner de la Century Foundation, un groupe de réflexion de gauche. « Les gens recherchent le bon emploi qui correspond à leur sentiment de sécurité et de sûreté. »

► Dans certains cas, rester au chômage peut effectivement booster votre carrière : Êtes-vous un d’entre eux?

L’aide-chômage est-elle un frein ?

Les gens ne sont pas retournés au travail pour plusieurs raisons, notamment un manque de garde d’enfants et des inquiétudes concernant COVID-19, explique Aneta Markowska, directrice générale et économiste financière en chef de Jefferies LLC. Mais le supplément fédéral au chômage a « certainement été l’un des facteurs ».

Une fois que les États ont annoncé à la mi-mai qu’ils mettraient fin plus tôt aux prestations fédérales améliorées, le nombre de personnes recevant l’aide dans ces États a chuté de près de 13% au cours du mois suivant, a déclaré Markowska. Dans le reste du pays, ces demandes de chômage en cours n’ont baissé que de 3,4% au cours de la même période.

« Fondamentalement, les employeurs doivent concurrencer ces programmes », dit-elle, en particulier ceux des secteurs des loisirs, de l’hôtellerie et du commerce de détail qui paient généralement les salaires les plus bas. . »

Les États qui suppriment l’aide fédérale supplémentaire font écho à ces préoccupations, affirmant qu’ils mettent fin au supplément de 300 $ plus tôt, ainsi qu’à certains autres avantages fédéraux, pour aider les petites entreprises et stimuler l’économie globale.

« Bien que plus de personnes soient prêtes à travailler aujourd’hui en Arizona qu’avant la pandémie, de nombreuses entreprises ont du mal à pourvoir des postes vitaux », a déclaré le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey dans un communiqué annonçant la fin des prestations fédérales à compter du 10 juillet. « Nous ne peut pas laisser les allocations de chômage être un obstacle au retour des gens au travail. »

Mais Ashlee Lindsey, 38 ans, dit que les allocations de chômage ont été une bouée de sauvetage financière, pas un obstacle, car elle a du mal à trouver du travail.

Une mère célibataire de deux enfants qui vit à Montgomery, en Alabama, Lindsey dit qu’elle a été choquée lorsque son État a interrompu l’aide fédérale supplémentaire en juin.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a cité le taux de chômage de l’État de 3,8%, qui, selon elle, était le plus bas du Sud-Est et inférieur au taux national lorsqu’elle a annoncé la fin des prestations fédérales en mai.

« Je n’ai pas demandé cette pandémie », déclare Lindsey, qui a signé une pétition appelant l’Alabama à rétablir les prestations fédérales. « Ce que je demande, c’est que nos législateurs fassent ce qu’ils ont promis, c’est-à-dire aider leurs citoyens. Nous nous noyons. »

Lindsey ne reçoit maintenant aucune aide parce que le supplément fédéral était la seule aide au chômage à laquelle elle avait droit.

Enseignante suppléante obtenant une maîtrise en éducation, Lindsey ne s’attend pas à reprendre le travail avant au moins l’automne. Et elle a rencontré un obstacle inattendu lorsqu’elle a postulé pour des emplois horaires dans des épiceries et des magasins de détail. Elle est surqualifiée.

« Je ne suis pas allé à l’école pour me faire dire que j’étais surqualifié pour gagner de l’argent », dit Lindsey. « Les mères célibataires sont le seul moyen de subsistance pour nos familles… Comment pouvez-vous payer la garderie quand vous n’avez pas d’argent ? Je dois subvenir aux besoins de mes enfants.

La plupart préfèrent les emplois aux avantages sociaux

De nombreux économistes affirment que l’augmentation des prestations n’empêche généralement pas les chômeurs de chercher un emploi.

Homebase, qui fournit un logiciel de planification des employés, affirme que l’emploi a en fait augmenté de 1,7% plus lentement le mois dernier dans les États qui éliminent tôt l’aide fédérale de 300 $.

Retour à la plage, mais pas aux affaires :Alors que COVID s’estompe, les Américains retournent dans les villes balnéaires. Mais les restaurants et les magasins sont aux prises avec des pénuries

Robinhood condamné à une amende :Robinhood condamné à une amende de 70 millions de dollars pour un règlement record pour des pannes et des clients trompeurs

La Century Foundation affirme que dans les quatre États qui ont mis fin à la prime fédérale de 300 $ le 12 juin, les demandes de prestations d’État ont augmenté de 3,7 % du 12 au 19 juin, tandis que les demandes n’ont augmenté que de 1 % au cours de cette période dans les 46 autres États et à Washington. CC

Un article publié en mai par la Federal Reserve Bank de San Francisco a révélé que si 7 des 28 personnes recevant le coup de pouce fédéral de 300 $ se voyaient offrir un emploi au cours d’un mois donné, une seule refuserait le poste en raison de l’aide supplémentaire.

« Quand nous pensons à la personne typique qui est au chômage pendant la pandémie … le revenu supplémentaire que nous avons trouvé n’était pas suffisant pour dissuader d’accepter une offre d’emploi pour reprendre le travail avec ses revenus antérieurs », explique Nicolas Petrosky-Nadeau, économiste à la Federal Reserve Bank de San Francisco et co-auteur de l’analyse.

Cependant, en juin 2020, lorsque le supplément fédéral hebdomadaire était de 600 $, Petrosky-Nadeau a déclaré que certains travailleurs à bas salaire étaient peut-être plus enclins à continuer de toucher des prestations que de retourner immédiatement au travail.

Mais ces travailleurs peuvent également avoir refusé des emplois qui les obligeraient à se trouver dans les espaces publics au plus fort d’une pandémie, dit-il. En général, les gens préfèrent un emploi qui offre de l’expérience et des contacts ainsi que de l’argent, dit Petrosky-Nadeau.

Garde d’enfants, COVID-19 arrête les recherches d’emploi

Plutôt que de vouloir rester à la maison et percevoir le chômage, de nombreux Américains ont du mal à réintégrer le marché du travail car ils n’ont personne pour s’occuper de leurs enfants ou ont des craintes persistantes de contracter COVID-19.

Le manque de services de garde a été un « problème important », a déclaré Stettner, en particulier avec certaines garderies fermées pendant la pandémie qui n’ont toujours pas complètement rouvert. Ce problème pourrait s’atténuer à l’automne, selon lui et d’autres économistes, lorsque les cours par personne devraient reprendre dans tout le pays.

Pendant ce temps, COVID-19 était la principale raison pour laquelle certains ont retardé la recherche d’un emploi selon un rapport du site d’emploi Indeed. Les données d’Indeed ont révélé que de nombreuses personnes hésitantes voulaient non seulement se faire vacciner, mais aussi leurs proches, collègues et clients avant de retourner sur leur lieu de travail.

D’autres cherchent du travail mais n’en trouvent pas.

Pamela Cooney, qui travaillait dans une entreprise de livraison d’épicerie, n’a pas pu trouver de travail depuis son licenciement au printemps 2020. Elle reste inquiète pour ses perspectives d’emploi dans l’économie des petits boulots alors qu’une nouvelle variante du coronavirus se propage.

Cooney, 35 ans, qui vit à Riverhead, New York, reçoit plus de 400 $ par semaine d’allocations de chômage après impôts, mais s’attend à ce que ses prestations tombent en dessous de 200 $ par semaine une fois la prime fédérale terminée en septembre.

Les prestations supplémentaires l’ont aidée à rattraper son retard sur les paiements d’assurance automobile. Pourtant, elle et son mari ont été contraints de reporter l’achat de la maison de leurs rêves en Floride après que la moitié de leurs économies aient été anéanties.

«Il est même difficile de mettre de l’argent de côté pour un fonds d’urgence lorsque vous avez des difficultés et que vous ne gagnez pas décemment votre vie», explique Cooney. « Nous essayons juste de survivre. »

Antoine, qui a travaillé comme agent de voyages d’affaires pendant plus de 30 ans, explique que de nombreuses agences veulent maintenant que les agents trouvent leurs propres clients et travaillent à la commission plutôt que contre un salaire.

« Je suis passée de la construction de briques à la nécessité de trouver la paille pour construire les briques », dit-elle à propos de l’impact de ces changements sur sa vie professionnelle et son salaire.

Antoine pense également qu’elle a fait l’expérience de l’âgisme lorsqu’elle postule à des emplois.

« Ils ne m’ont même pas considérée », dit-elle à propos d’une entreprise à laquelle elle a postulé. « Je suis qualifiée pour le poste mais… je me bats (contre) des gens beaucoup plus jeunes que moi. »

Certains travailleurs ont plus de poids

Pourtant, les travailleurs ont gagné en influence alors que de nombreux employeurs luttent pour pourvoir des postes, ce qui permet à certains de conserver des emplois offrant de meilleurs avantages et de meilleurs salaires.

Les offres d’emploi ont atteint un niveau record en mai selon l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, ou JOLTS.

Les ouvertures ont augmenté de 16 000 pour atteindre un nouveau sommet de 9,21 millions, les employeurs continuant de ramener de nouveaux travailleurs. Mais les embauches ont chuté pour la première fois depuis le début de l’année en raison des contraintes de l’offre de main-d’œuvre.

Il y a actuellement un chômeur par poste vacant, selon Lydia Boussour, économiste américaine en chef chez Oxford Economics. Cependant, de nombreuses industries ont beaucoup moins d’un chômeur disponible pour chaque créneau, y compris les services d’éducation et de santé, les services professionnels et commerciaux et le secteur des loisirs et de l’hôtellerie durement touché, dit-elle.

De plus, le nombre de chômeurs américains qui ont démissionné ou volontairement quitté leur poste précédent et ont commencé à chercher un nouvel emploi en juin a augmenté de 164 000 à 942 000, selon le Bureau of Labor Statistics.

Cette augmentation « est conforme à l’idée que les gens quittent leur emploi et recherchent quelque chose de mieux alors que nous entrons dans une ère post-pandémique », a déclaré Stettner.

Pour séduire les travailleurs, certains employeurs augmentent les salaires. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% en juin par rapport au mois précédent et était de 3,6% plus élevé qu’il y a un an.

Ces augmentations de salaire étaient concentrées dans des secteurs comme l’hôtellerie et la fabrication qui ont eu le plus de mal à pourvoir des postes.

« Quand il y a une accélération rapide de (l’économie), il y a une demande rapide de travailleurs et cela signifie que les gens qui paient plus vont avoir ces travailleurs … tout comme lorsqu’il y a un excédent de main-d’œuvre, ils sont en mesure de payer moins et obtenez toujours une main-d’œuvre compétente », déclare Carl Van Horn, directeur fondateur du Centre Heldrich pour le développement de la main-d’œuvre à l’Université Rutgers.

Retournez au travail, obtenez un bonus

Plusieurs États offrent également des primes ponctuelles à ceux qui perçoivent des allocations de chômage qui retournent au travail. Quatre d’entre eux, l’Oklahoma, le New Hampshire, le Montana et l’Arizona, mettent fin prématurément au supplément fédéral de chômage.

L’Oklahoma, par exemple, qui a supprimé la prestation fédérale de 300 $ le 26 juin, a déclaré qu’il donnerait 1 200 $ chacun aux 20 000 premières personnes qui trouveraient un emploi.

Pendant ce temps, l’Arizona versera 2 000 $ à ceux qui occupent un poste à temps plein et 1 000 $ à ceux qui retournent travailler à temps partiel. Pour avoir droit aux paiements uniques, accordés «sur la base du premier arrivé, premier servi», les anciens bénéficiaires d’allocations de chômage devront être en poste pendant au moins dix semaines et gagner 25 $ de l’heure ou moins.

« En Arizona, nous allons utiliser l’argent fédéral pour encourager les gens à travailler… au lieu de payer les gens pour qu’ils ne travaillent pas », a déclaré Ducey dans le communiqué annonçant le bonus et la fin de l’aide financière fédérale.

Le Connecticut et le Colorado proposent également des paiements en espèces uniques à ceux qui retournent au travail.

Mais les bonus et les augmentations de salaire ne devraient pas durer.

« Dans les mois à venir, alors que les écoles rouvrent, la peur du virus diminue et les prestations supplémentaires expirent, une demande de main-d’œuvre soutenue devrait être compensée par une offre de main-d’œuvre de plus en plus forte à mesure que les individus réintègrent progressivement le marché du travail », a déclaré Boussour d’Oxford Economics dans une note.

Les travailleurs devraient avoir la latitude de trouver l’emploi qui leur convient le mieux, dit Stettner.

« Nous avons perdu 20 millions d’emplois en très peu de temps et tout le monde sait que trouver un emploi prend du temps », déclare Stettner. « Nous devons donner aux gens ce temps pour trouver leur place dans une nouvelle réalité. »