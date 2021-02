Le coup de pied de Giroud lors de la victoire de Chelsea en Ligue des champions prouve qu’à 34 ans, il est aussi bon que jamais

Il était peut-être le joueur le plus âgé du terrain, mais Olivier Giroud a illuminé la Ligue des champions mardi avec son superbe coup de pied qui a donné à Chelsea une victoire cruciale 1-0 à l’Atletico Madrid lors du match aller de leur huitième de finale. .

Le joueur de 34 ans a reculé les années pour marquer devant Jan Oblak, l’un des meilleurs gardiens de but du monde, avec son effort acrobatique spontané qui donne à son équipe un précieux but à l’extérieur.

Le but a été initialement refusé pour hors-jeu, mais un long contrôle VAR de 2:48 a finalement conclu que le ballon était sorti du défenseur de l’Atletico Mario Hermoso dans la préparation, permettant ainsi au but de Giroud de rester.

Bizarre, il a fallu si longtemps au VAR pour permettre le but d’Olivier Giroud pour Chelsea. – Quand la croix arrive, Giroud, qui est clairement en jeu, est le premier joueur à jouer le ballon

– Il est alors évidemment joué par Mario Hermoso à Giroud, et non par aucun joueur de Chelsea

– Pas de hors-jeu possible pic.twitter.com/ZrL3zq4OoQ – Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) 24 février 2021

En tant que tels, les Bleus restent invaincus sous Thomas Tuchel après les huit premiers matchs de l’entraîneur allemand, après avoir battu leurs adversaires 10-2 dans ces matchs. En effet, Tuchel a été convenablement impressionné par la performance de Giroud de Man-of-the-Match contre l’Atletico, louant l’avant-centre vétéran pour sa qualité durable et son approche jeune.

« Si vous le voyez quotidiennement, vous ne pouvez pas être surpris. Il est totalement en forme, son corps est en forme et son physique est au plus haut niveau », a déclaré Tuchel aux journalistes après le match. « Il s’entraîne comme un joueur de 20 ans, comme un joueur de 24 ans. C’est un gars qui a un bon mélange de sérieux et de joie à l’entraînement. Il est toujours positif et c’est un facteur important pour le groupe. »

L’enthousiasme de Giroud a certainement brillé dans son interview d’après-match, quand il a déclaré: « J’adore les overheads! »





Giroud n’a jamais vraiment été un attaquant de premier choix constant depuis qu’il a déménagé à Stamford Bridge depuis Arsenal, mais il a prouvé à maintes reprises qu’il peut toujours être fiable lorsqu’il est sélectionné. Il s’est imposé comme un spécialiste de la Ligue des champions cette saison, après avoir marqué six buts en cinq apparitions dans la compétition jusqu’à présent – le premier étant un vainqueur crucial du temps d’arrêt contre Rennes, suivi d’une impressionnante surabondance de quatre buts contre Séville. en phase de groupes.

Bien que n’étant pas réputé pour être particulièrement prolifique, l’international français a discrètement amassé un total de buts très respectable au fil des ans, ayant marqué 105 buts en 253 apparitions pour Arsenal (c’est un but tous les 2,4 matchs). Il a ensuite été déchargé par les Gunners vers Chelsea, rival de la ville, en janvier 2018, pour faire place à la signature du chapiteau Pierre-Emerick Aubameyang.

Depuis lors, Giroud a marqué 39 buts en 110 matchs pour les Blues (un but tous les 2,82 matchs) au cours desquels il n’a fait que 58 départs pour le club – pas mal pour un attaquant de 18 millions de livres sterling.

Il est également le premier joueur de Chelsea à avoir marqué six buts en une seule campagne de Ligue des champions depuis que Didier Drogba a réalisé le même résultat en 2011-12 – sa sixième venue en finale contre le Bayern Munich. Giroud n’a besoin que de deux buts de plus pour égaler le record des Bleus en Ligue des champions de huit buts en une seule saison, qui est actuellement partagé par Drogba (2007-08) et Tore Andre Flo (1999-00).

Alors qu’il était un élément central de l’équipe de Montpellier qui a remporté un championnat historique de Ligue 1 lors de la toute dernière journée de la saison 2011-12, Giroud n’a jamais remporté de titre de Premier League. Cependant, cela ne signifie pas que son armoire à trophées est nue – loin de là, en fait.

Le Français est, après tout, vainqueur de la Coupe du monde avec Les Bleus (2018) ainsi que quatre fois vainqueur de la FA Cup (avec Arsenal en 2013-14, 2014-15 et 2016-17, puis à nouveau avec Chelsea en 2017-18 avant d’atteindre à nouveau la finale en 2018-19 pour perdre Giroud a également propulsé Chelsea à la gloire de la Ligue Europa en 2018-19 – le premier argenterie continentale du club en six ans – terminant la saison en tant que meilleur buteur de la compétition.

Le 11e but de l’attaquant de la course est venu contre Arsenal en finale, ouvrant le score contre son ancien club alors que les Blues roulaient vers une victoire catégorique 4-1 sur leurs cohortes de Premier League à Bakou. Giroud a joyeusement profité de l’occasion pour «remercier» ses ex-employeurs tout en tenant le trophée de la Ligue Europa en l’air ensuite dans le bus de l’équipe.

Giroud criant « Merci Arsenal! » lors des célébrations de la Ligue Europa de Chelsea 😂 pic.twitter.com/2TtuT7hLCF – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 30 mai 2019

Bien sûr, nous parlons également d’un lauréat du prix Puskas ici, avec la remarquable volée arrière de Giroud contre Crystal Palace en 2017 considérée comme le plus beau but marqué au monde cette année-là. Comme en témoignent ses efforts acrobatiques contre Palace et l’Atletico Madrid, il n’est pas étranger au sublime, ayant pris l’habitude d’étourdir le monde avec ses finitions spontanées et ses buts importants dans les grands matchs. Depuis le début de la saison dernière, Giroud a marqué 21 buts et inscrit dans des affrontements serrés contre Liverpool, Manchester United et Tottenham Hotspur.

Nous ne pouvons tout simplement pas être pompés pour un match contre Crystal Palace sans regarder CE moment incroyable en boucle … encore et encore et encore Merci, Olivier Giroud 🦂#CRYARS pic.twitter.com/lvpjW0RFK9 – Arsenal (@Arsenal) 27 octobre 2018

Toujours régulier en équipe de France, Giroud a également marqué cinq buts lors de ses sept dernières sélections (dont trois buts en cinq apparitions pour Les Bleus en UEFA Nations League), prouvant fermement qu’il peut encore le mélanger sur la scène internationale. Il est également le deuxième meilleur buteur de tous les temps en France avec 44 buts en 105 apparitions, au-dessus de Michel Platini, David Trezeguet et Zinedine Zidane, et à seulement sept buts derrière Thierry Henry en tête de liste (51 buts en 123 matchs ).

Compte tenu de son nombre impressionnant, de sa récolte de trophées, du vaste trésor de buts merveilleux, des touches soyeuses, du jeu de liaison puissant ET du radeau de managers qui font la queue pour chanter ses louanges, il est peut-être surprenant que Giroud continue d’être constamment sous-estimé. et peu apprécié des fans.

Mais, avec son contrat de Chelsea qui expire à la fin de la saison, les Blues peuvent-ils se permettre de prendre la même décision qu’Arsenal a prise il y a trois ans et de l’annuler? Giroud a certainement donné matière à réflexion à ses employeurs actuels et potentiels.