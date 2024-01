Le coup de Nitish Kumar contre la politique dynastique au milieu des rapports sur la fracture du bloc INDE | Dernières nouvelles Inde

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a critiqué mercredi la politique dynastique menée par « de nombreux dirigeants aujourd’hui » et a déclaré qu’il n’avait jamais promu aucun membre de sa famille en s’inspirant de son mentor et icône socialiste Karpoori Thakur.

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar. (ANI)

S’adressant à un rassemblement organisé par son Janata Dal (United) à Patna pour marquer le centenaire de la naissance de feu Karpoori Thakur, salué sous le nom de « Jannayak » dans le Bihar, Kumar a remercié le Premier ministre Narendra Modi et le gouvernement de l’Union pour avoir décerné la plus haute distinction civile du pays. Bharat Ratna, sur le leader socialiste et ancien ministre en chef pour deux mandats.

Le Centre avait annoncé mardi que le légendaire leader de l’OBC du Bihar se verrait conférer Bharat Ratna à titre posthume.

« Karpoori Thakur était le plus grand dirigeant socialiste du Bihar. Vous devez tous vous rappeler qu’entre autres choses, on se souviendra de Karpoori Thakur pour n’avoir jamais utilisé son influence pour promouvoir sa famille. Il a toujours pensé aux gens ordinaires du Bihar et du pays, un contraste marqué avec de nombreux dirigeants d’aujourd’hui qui ne promeuvent que les membres de leur famille », a déclaré Kumar. «Je me suis inspiré de lui. Vous savez tous que je n’ai jamais cherché à promouvoir aucun membre de ma famille.

Cette moquerie à l’égard de la « politique dynastique » intervient alors que des informations font état de fissures croissantes au sein du bloc d’opposition indien, et le jour où la ministre en chef du Bengale occidental et chef du Congrès de Trinamool (TMC), Mamata Banerjee, a annoncé que son parti se présenterait aux prochaines élections de Lok Sabha pour son parti. propre. Bien qu’aucun membre de la famille de Kumar ne soit engagé en politique, son parti est un élément clé du bloc INDE, dont plusieurs partenaires sont souvent la cible de rivaux politiques parce qu’ils représentent la « politique dynastique ».

S’adressant au rassemblement, qui a également été considéré comme une démonstration de force du JD(U) avant les élections générales cruciales, Kumar a déclaré que la décision du Centre de conférer la plus haute distinction civile à la défunte icône socialiste était « une preuve de la prise de conscience que vous ne peut aller loin sans respecter ses contributions.

Le leader du JD(U) a déclaré qu’avant d’assister au rassemblement, il avait visité le village ancestral de Karpoori dans le district de Samastipur comme il l’a fait au fil des années à l’occasion de son anniversaire de naissance, et rencontré la famille du défunt dirigeant, dont son fils Ramnath Thakur, qui est le représentant national du parti. secrétaire général et membre du Rajya Sabha.

« Ramnath Thakur m’a dit [who shared the dais with Kumar] que le Premier ministre l’avait appelé après l’annonce (de Bharat Ratna). Le Premier ministre ne m’a pas appelé pour l’instant. Il est possible qu’il revendique tout le mérite de cette décision », a déclaré Kumar. “Néanmoins, je remercie le Premier ministre et son gouvernement, par l’intermédiaire des médias, d’avoir répondu à une demande que je soulève depuis que j’ai pris le pouvoir au Bihar.”

Le ministre en chef a souligné qu’il exigeait Bharat Ratna pour Karpoori Thakur depuis 2007. “J’ai soulevé la demande de tous les gouvernements, y compris le précédent gouvernement du Congrès…”

A l’occasion, Kumar a déclaré que le Centre devrait également répondre à d’autres demandes soulevées par son gouvernement, notamment accorder le « statut spécial » au Bihar.

Réagissant aux critiques de Kumar sur la politique dynastique, le président du Bharatiya Janata Party (BJP), Samrat Chowdhary, a déclaré : « C’est à Kumar d’y réfléchir. Après tout, c’est lui qui a fait de lui (le fils de Lalu Prasad, Tejashwi Yadav), le vice-ministre en chef.»