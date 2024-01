Le coup de Himanta Biswa Sarma contre Rahul Gandhi le jour de la consécration du temple Ayodhya Ram

Himanta Sarma a dit : « Aujourd’hui, au moins, ne parlons pas de Ravan ».

Guwahati :

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a répondu aujourd’hui en faisant référence au Ramayan lorsqu’un journaliste a demandé pourquoi Rahul Gandhi, du Congrès, n’était pas autorisé à entrer dans un temple de l’État. La référence était cependant Ravan, le roi démon à 10 têtes auquel le BJP compare le Congrès depuis que ses trois principaux dirigeants ont décliné l’invitation à se joindre à l’inauguration du temple à Ayodhya qui a eu lieu aujourd’hui, dirigée par le Premier ministre Narendra Modi.

“Pourquoi parles-tu de Ravan ?” M. Sarma a répondu. “Parlons au moins de Ram aujourd’hui ? Après 500 ans, aujourd’hui est un bon jour pour parler de Ram. Aujourd’hui, au moins, ne parlons pas de Ravan”, a-t-il ajouté.

Rahul Gandhi dirige actuellement le Bharat Jodo Nyay Yatra qui traverse l’Assam, où le Congrès a affirmé que son convoi avait été attaqué.

Ce matin, M. Gandhi a été empêché d’entrer dans le célèbre temple Batadrava Satra de l’État, lieu de naissance de Srimanta Sankardeva, un saint et érudit assamais du XVe siècle, à Nagaon. Le chef du Congrès a protesté en s’asseyant sur un dharna sur la route de Nagaon, en chantant Raghupati Raghav Raja Ram.

Plus tard, empêché de poursuivre la marche, M. Gandhi a tenu une réunion au coin d’une rue dans le district voisin de Morigaon.

Hier, le ministre en chef Himanta Biswa Sarma avait exhorté M. Gandhi à reconsidérer l’itinéraire de son « Bharat Jodo Nyay Yatra », citant des inquiétudes concernant d’éventuels conflits avec les programmes qui se dérouleraient dans l’État parallèlement à la cérémonie de consécration du temple Ram à Ayodhya.

M. Gandhi n’a pas été invité à la cérémonie de consécration. L’invitation a été adressée au chef du parti Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, et au chef du Congrès de Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury, qui ont tous décliné, soulignant la politisation d’un événement religieux au cours d’une année électorale.

Rahul Gandhi avait clairement exprimé sa position concernant l’inauguration du temple Ram, la qualifiant de « fonction Narendra Modi ». “Le RSS et le BJP ont fait de la fonction du 22 janvier une fonction complètement politique, celle de Narendra Modi. Elle est devenue une fonction RSS-BJP.” il a dit.

“Il est difficile pour nous d’assister à une cérémonie politique conçue autour du Premier ministre indien et du RSS. Nous avons clairement indiqué que quiconque parmi nos partenaires ou notre parti souhaite visiter le temple de Ram est le bienvenu. Il est difficile pour nous de visiter (le temple) le 22 janvier. Que c’est une fonction de Premier ministre et une fonction de RSS et que nous allons y assister… ce n’est pas possible”, avait-il ajouté en tirant des briques. du BJP.

“Rahul Gandhi vit dans un monde de la-la. Il pense que tout ce qu’il dit repose sur le fait que personne ne comprend la vérité et il peut s’en tirer avec ces mensonges atroces”, a déclaré le ministre de l’Union et leader du BJP Rajeev Chandrasekhar.

Le BJP a censuré tous ceux qui ont décliné l’invitation. Qualifiant les dirigeants d’anti-hindous, le BJP a déclaré qu’ils seraient punis par le peuple lors des élections.