Le coup de foudre d’Amandine Henry : Moment n°48 de la Coupe du monde féminine

Note de l’éditeur: Chaque jour d’ici le coup d’envoi du premier match de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les moments les plus mémorables des 32 ans d’histoire du tournoi.

Amandine Henry n’est pas étrangère aux buts spectaculaires. En 2022, elle a été nominée pour le prix Puskás de la FIFA – décerné à la joueuse qui a marqué le but le plus impressionnant de l’année – pour son hurlement à longue portée contre Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2022.

Mais le but d’Henry contre le Mexique lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015 est au-dessus des autres. Non seulement c’était le tout premier but d’Henry en Coupe du monde, mais son tir a trouvé le coin supérieur droit du but du Mexique bien en dehors de la surface de réparation.

Wonder Strike d’Amandine Henry : n°48 | Les moments les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde féminine

Le but d’Henry était le cinquième et dernier de la France dans sa phase de groupes 5-0 contre le Mexique, et la France s’est qualifiée de meilleure équipe du groupe F sur la base du différentiel de buts. Sa course s’est terminée lors de la phase à élimination directe, où il a perdu contre l’Allemagne lors d’une séance de tirs au but.

