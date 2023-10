Le County EMS examine les options organisationnelles | Actualités, Sports, Emplois

C’est peut-être une synchronicité.

Lors de la réunion de mercredi soir de la coopérative intergouvernementale du comté de Warren, le président Paul Pascuzzi a annoncé lors de son rapport mensuel sur les services d’urgence que la commission multimunicipale des services médicaux d’urgence du comté étudiait la possibilité de se transformer en autorité.

Dans le même temps, le président du sous-comité législatif, Troy Clawson, a recommandé au COG de rédiger une lettre de soutien à un projet de loi autorisant officiellement la formation d’autorités de sécurité publique pour soutenir le travail EMS multimunicipal et leur accordant le pouvoir de lever des fonds.

Le COG a accepté de demander à Alan Kugler, consultant de longue date, de l’aider à rédiger une telle lettre de soutien à examiner.

La législation, le projet de loi 501 du Sénat, permettrait la formation d’autorités à l’échelle du comté dédiées au soutien des efforts conjoints d’EMS entre plusieurs municipalités. C’était d’abord l’objectif de la commission qui opère actuellement dans le comté de Warren.

Bien qu’il existe actuellement des autorités EMS dans le Commonwealth, elles opèrent dans une zone grise, car l’État n’autorise pas officiellement les EMS comme quelque chose que des autorités peuvent être créées pour superviser. Actuellement, la loi sur les autorités municipales de l’État autorise la création d’autorités pour un certain nombre de choses, notamment les piscines, les services d’égouts et les services d’eau. En vertu du projet de loi, les autorités existantes seraient intégrées dans la nouvelle loi avec tous les pouvoirs et la reconnaissance officielle que cela implique.

Selon Pascuzzi, la commission examine la transformation en fonction de la manière dont elle pourrait affecter la structure du groupe et si elle pourrait l’aider à mieux répondre aux besoins actuels et évolutifs du comté.

« C’est quelque chose que nous devons explorer » il a dit.

Concernant les autres activités de commission EMS, Pascuzzi a annoncé que le groupe ajoutait un neuvième membre et qu’il commencerait bientôt son budget 2024.

Il a également fait le point sur un prochain cours de technicien médical d’urgence dispensé par le Northern Pennsylvania Regional College pour lequel la commission a accepté de couvrir les dépenses des étudiants. À l’heure actuelle, le groupe attend que le collège peaufine les derniers détails. Le programme devrait se dérouler de janvier à mai ou juin et durer environ six mois, les tests de certification EMT requis par l’État étant passés à la fin.

D’AUTRES AFFAIRES

Le COG a voté pour supprimer les lignes de signature d’une lettre s’opposant au projet de loi 106, qui mettrait en œuvre de nouvelles réglementations sur les ratios infirmière-patient à l’hôpital, et a envoyé la lettre avec les signatures dont elle dispose. Les représentants de 19 des 23 municipalités du comté ont signé la lettre.

Le directeur des services de gestion des urgences et de la sécurité publique du comté, Ken McCorrison, a déclaré que le comté mettait en œuvre une exigence selon laquelle les prestataires de services d’ambulance sous contrat envoient un e-mail directement aux municipalités concernées lorsqu’elles seront hors service, plutôt qu’au comté.

Il a indiqué qu’un consultant avait réalisé une étude sur le flux de matières dangereuses à travers le comté. Dans le même ordre d’idées, il a déclaré que le comté commençait à élaborer son plan d’atténuation des risques.

« Nous avons reçu beaucoup d’argent fédéral pour mener à bien ce plan. » McCorrison a noté.

Il a fait le point sur les projets de déménagement du centre 911 du comté, notant « Rien n’est gravé dans la pierre » concernant un emplacement. Le comté s’est associé à un consultant pour aider à évaluer l’adéquation du site et doit rénover pour accueillir divers sites potentiels pour le centre.

« Nous envisageons plusieurs sites, y compris notre installation actuelle » » a déclaré McCorrison.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception