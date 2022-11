Le côté sale des véhicules électriques, expliqué

Les batteries lithium-ion sont une technologie transformatrice dans la lutte contre le changement climatique. Plus particulièrement, ils alimentent des véhicules électriques, qui ont le potentiel de remplacer les émissions produites par le transport routier.

Mais il y a un problème : ces batteries nécessitent du nickel. Et en Indonésie, où la majorité du nickel est produit, le processus de production émet de grandes quantités de carbone et de pollution. Cela impacte les personnes qui vivent près des centres de production, qui enregistrent une augmentation des maladies respiratoires. Les États-Unis externalisent essentiellement les émissions de carbone et la pollution en échange d’énergie verte.

Il n’a pas à être de cette façon. L’Indonésie se trouve le long du Ring of Fire, l’une des régions géologiquement les plus actives au monde, ce qui en fait un endroit idéal pour produire de l’énergie géothermique.

L’énergie géothermique puise dans la chaleur souterraine que l’on trouve principalement dans les régions volcaniques. Pour utiliser la chaleur sous la surface de la Terre, il faut forer dans le sol, puiser de l’eau chaude et l’utiliser pour faire tourner des turbines qui produisent de l’électricité. Ensuite, l’eau est redirigée vers le sous-sol, faisant de la géothermie une source d’énergie essentiellement propre et renouvelable.

Alors que le processus d’exploration et de développement de l’énergie géothermique peut être coûteux, l’Indonésie compte déjà plus de 30 installations géothermiques actives.

Alors que les besoins mondiaux en batteries lithium-ion augmentent, l’Indonésie et les entreprises investies dans la région ont la possibilité de rendre leurs processus plus écologiques du début à la fin – et de protéger les personnes qui vivent à côté des centres de production de nickel.

Pour comprendre les répercussions de la production de nickel en Indonésie et comment l’énergie géothermique pourrait aider à réparer la pollution de l’air et les émissions qu’elle produit, regardez notre vidéo.

Cette vidéo a été rendue possible grâce à une subvention de la Fondation BEMC.

