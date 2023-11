Le côté psychique du cyber : l’expertise en comportement humain aide à résoudre les défis technologiques du ministère de la Défense

BATON ROUGE – Michael Cole Fontenot, étudiant en psychologie au LSU, de Ville Platte, en Louisiane, contribue à protéger la vie des soldats américains dans le cadre d’un projet de recherche sur la cybersécurité de 600 000 $ pour la DARPA.

La ville de Ville Platte, en Louisiane, juste au nord de Lafayette, est mieux connue pour sa savoureuse culture du boudin et de la musique cajun que pour ses recherches psychologiques, mais Michael Cole Fontenot, originaire de Ville Platte, vise à changer cela.

Actuellement étudiant en deuxième année et spécialisé en psychologie à LSU, Fontenot se taille une place en recherchant les aspects psychologiques de la cybersécurité militaire.

« En général, la cybersécurité concerne le matériel et les logiciels et rend le piratage plus difficile. Mais je ne suis pas un spécialiste de la technologie », a déclaré Fontenot. « La cyberpsychologie est un domaine en développement récent, dont une partie importante est la cybercriminalité ; il s’agit d’étudier le comportement des pirates informatiques et d’essayer de les suivre de cette façon.

Les opérations militaires réelles font de plus en plus appel aux technologies de réalité virtuelle et augmentée, ou VR et AR, à la fois pour l’entraînement et pour l’utilisation sur le champ de bataille. Bien que précieuses, ces technologies peuvent rendre le personnel militaire vulnérable aux pirates informatiques déterminés à mettre quelque chose de faux sous leurs yeux pour contrôler leurs actions.

Le projet de recherche de Fontenot et LSU, financé par une subvention de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, explore le comportement et la sécurité physique des personnes qui utilisent des appareils ou des applications de réalité virtuelle ou augmentée où des quantités d’informations fausses, trompeuses ou écrasantes pourraient être malveillantes. introduite par une faille de cybersécurité. La recherche s’aligne sur la priorité de défense du programme de bourses d’études de LSU et a un impact sur la sécurité nationale alors que le ministère américain de la Défense explore l’utilisation de ces technologies émergentes.

Fontenot a expliqué ce qui pourrait arriver si la technologie VR ou AR, et donc son utilisateur, devenait vulnérable à une cyberattaque.

“Ils pourraient utiliser l’intelligence artificielle pour reproduire la voix de votre commandant et vous dire d’aller quelque part, vous mettre dans une position vulnérable et ensuite vous tirer dessus”, a déclaré Fontenot.

Alors que la réalité virtuelle présente un environnement entièrement synthétique tel qu’un jeu vidéo immersif, la réalité augmentée superpose des éléments virtuels ou des visualisations à l’environnement réel d’une personne à travers un objectif ou un casque. Cette technologie pourrait permettre de piloter un drone ou un avion avec davantage de données disponibles en un coup d’œil, ou de traverser un terrain tout en visualisant une carte affichant des mises à jour en direct sur les personnes et les infrastructures à proximité.

Cet été, les chercheurs du LSU Ibrahim « Abe » Baggili et Andrew Webb, tous deux professeurs à la division d’informatique et d’ingénierie du LSU College of Engineering, ont reçu 600 000 $ de la DARPA pour étudier les aspects de sécurité des applications de réalité virtuelle et augmentée pour les missions militaires américaines. et de la formation. Leur projet, « Mixed Reality Visual Deception for Mission Deviation & Distraction », relie la cybersécurité à la psychologie et au comportement humain pour comprendre les effets potentiels sur les personnes de logiciels et de matériels compromis. Ils ont fait appel à Fontenot pour étudier l’aspect psychologique de cette énigme.

“Et c’est pourquoi j’ai créé des cartes mentales et des définitions de ces attaques de manipulation de perception”, a déclaré Fontenot. «Je me concentre sur les aspects psychologiques des attaques de pirates informatiques sur les systèmes de réalité mixte.»

“Traditionnellement, la plupart de ces recherches se déroulent du côté informatique”, a poursuivi Fontenot. “Mais du côté psychologique, je vais déterminer comment les soldats peuvent gérer la surcharge d’informations et quand il serait psychologiquement utile pour quelqu’un sur le terrain de retirer ses lunettes VR.”

Baggili a déjà étudié comment les utilisateurs d’appareils de réalité virtuelle peuvent être contraints de se déplacer dans un espace physique réel à leur insu ou sans leur consentement – ​​ce qu’il appelle une « attaque par joystick humain ».

“L’un des principaux domaines que nous examinerons est la surcharge d’informations”, a déclaré Baggili dans un article précédent pour LSU. « Peut-on dévier les joueurs ? Pouvons-nous les ralentir ? Ce n’est peut-être pas si grave lorsqu’ils jouent simplement à un jeu, mais que se passe-t-il s’il s’agit de soldats déployés sur le terrain, essayant de comprendre et de réagir à un afflux rapide d’informations ?

Fontenot pense que son travail psychologique sera particulièrement utile pour résoudre les problèmes causés par les technologies émergentes de l’IA.

“L’IA est en quelque sorte terrifiante, mais elle est aussi tout à fait inévitable pour moi”, a déclaré Fontenot. “C’est une technologie très effrayante et puissante, et je vais tester ce type d’attaques d’IA.”

Alors, comment quelqu’un de la paroisse Évangéline, en pays cajun, s’est-il intéressé à ce domaine spécialisé et ultramoderne ?

“Depuis très longtemps, je m’intéresse à l’algorithme de YouTube et au comportement des gens sur Internet, principalement à la mentalité de la foule”, a déclaré Fontenot. « Une fois que j’ai déménagé de Ville Platte à LSU à Baton Rouge, j’explorais les différents types de psychologie – clinique, industrielle – et je suis tombé sur la cyberpsychologie. J’ai recherché la cyberpsychologie et j’ai trouvé le professeur Abe, j’ai organisé une réunion, j’ai eu un excellent entretien et il m’a dit qu’il travaillait sur un projet de cyberpsychologie et qu’il avait besoin de psychologues pour lequel il avait besoin de psychologues.

“Le professeur Abe a déclaré qu’il s’était rendu compte, en effectuant des recherches, que les personnes pouvaient constituer l’aspect le plus intéressant de la cybersécurité”, a ajouté Fontenot.

Alors que Fontenot s’efforce de sécuriser les technologies émergentes de réalité virtuelle et de réalité augmentée afin de protéger la vie des soldats américains, LSU utilise également ces technologies pour soutenir les missions de la NASA sur terre et dans l’espace en développant un « jumeau numérique » du centre d’assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans, où La NASA construit des fusées et des systèmes de lancement spatial avec le soutien du National Center for Advanced Manufacturing de LSU. Un « jumeau numérique » est un environnement virtuel en temps réel qui permet une modélisation basée sur les données pour une planification améliorée et des opérations plus efficaces. Plusieurs étudiants et professeurs du LSU College of Art + Design travaillent sur le projet et l’un des collaborateurs de LSU et de la NASA est Sev1Tech, une société de services axée sur les missions.

« Nous travaillons avec LSU sur ce projet dans lequel la réalité augmentée, ou AR, joue un rôle majeur », a déclaré Robert « Bobby » Savoie, directeur scientifique et technique de Sev1Tech. “Non seulement pour envisager le placement des équipements et des outils avant que tout matériel physique ne soit déplacé, mais aussi pour former le personnel à l’utilisation de la RA et fournir des instructions de travail basées sur la RA.”

Ces travaux soutiennent la mission Artemis de la NASA visant à ramener les Américains sur la Lune et finalement sur Mars.

« De la même manière, la RA est utilisée pour soutenir la chaîne d’approvisionnement de nombreux systèmes d’armes complexes utilisés par nos combattants », a poursuivi Savoie. « Par conséquent, la cybersécurité joue un rôle clé tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ce qui rend le travail de LSU sur le projet DARPA visant à faire progresser la cybersécurité pour la RA d’autant plus crucial. L’impact d’une cyber-violation pourrait être dévastateur.