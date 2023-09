Le côté obscur du tourisme : ceux qui aiment la Grèce sont-ils en train de le tuer ? | Tourisme

Athènes, Grèce – Peu de temps après l’arrivée au pouvoir du parti conservateur Nouvelle Démocratie en Grèce en 2019, l’informaticien Nikos Larisis a quitté son emploi aux Pays-Bas et est rapatrié dans ce pays méditerranéen pour un salaire représentant un tiers des 9 000 euros (9 500 dollars) qu’il gagnait par mois. .

Il semble justifier l’engagement de la Nouvelle Démocratie de ramener au pays environ un demi-million de jeunes travailleurs instruits qui ont fui la dépression économique du pays de 2010 à 2018.

Les conservateurs sont revenus au pouvoir pour un second mandat en juin avec peu de preuves que de nombreux Grecs aient suivi les traces de Larisis.

Même lui et sa fiancée, Eleftheria Tsiartsiani, institutrice dans une école primaire publique, se sentaient coincés et envisageaient de partir à l’étranger.

Ils payaient un quart de leur revenu commun en loyer et ne pouvaient pas emprunter suffisamment d’argent pour acheter la maison de deux chambres dans laquelle ils rêvaient de fonder leur famille.

Le gouvernement a ensuite annoncé un programme de 1,8 milliard d’euros (1,9 milliard de dollars) pour aider les jeunes couples à acheter leur première maison.

« Eleftheria m’a dit : ‘Niko, nous pouvons acheter une maison. Nous pouvons reconsidérer. Nous n’avons pas besoin de prendre des risques et de partir », a déclaré Larisis à Al Jazeera.

Mais après avoir examiné l’offre du gouvernement, intitulée My Home, le couple a déchanté.

« Ce n’était pas du tout bien conçu. Cela a entraîné les gens et détruit leurs rêves », a déclaré Larisis.

Larisis et Tsiartsiani pouvaient emprunter 90 000 euros (96 000 dollars) dans le cadre de ce programme, mais cela ne leur garantissait pas une maison familiale attrayante dans un marché orienté vers les acheteurs étrangers dépensant 250 000 euros (270 000 dollars) pour un Golden Visa, qui leur offrait à l’époque cinq ans d’assurance. résidence légale et cheminement vers la citoyenneté. Les exigences de dépenses pour le Golden Visa ont depuis été modifiées pour doubler ce montant.

« Je vais laisser l’Etat conserver ses 90 000 euros », a déclaré Tsiartsiani. « Cela ne sert à rien d’acheter un petit appartement vieillot, sombre et humide, qui ne correspond pas à nos besoins, qui sent la moisissure dans un immeuble mal entretenu et d’être endetté jusqu’au cou pour le reste de ma vie. »

De plus, Tsiartsiani a déclaré : « Nous avons vu de nombreuses annonces de vente qui stipulaient : « La propriété n’est pas à vendre via le programme My Home ».

Les vendeurs ont dit au couple qu’ils ne croyaient pas pouvoir obtenir leur argent du gouvernement et qu’ils voulaient uniquement de l’argent liquide.

L’expérience a convaincu le couple que la loi grecque penchait en faveur des non-Grecs.

My Home ne permettait pas aux bénéficiaires de louer leur bien et les limitait à acheter un bien à proximité de leur lieu de travail. Le programme Golden Visa n’a pas de telles limitations.

« Il y a une grande fête. Les capitaux étrangers tentent de profiter de la situation ici et les lois les y aident. Les Golden Visas permettent aux gens de venir acheter une maison ici… tandis que d’autres sont aux prises avec des prêts qu’ils ne peuvent pas rembourser », a déclaré Larisis.

Le problème du tourisme

Le grand succès économique de la Grèce sous la Nouvelle Démocratie a été le tourisme, qui a explosé depuis la pandémie de COVID-19, attirant chaque année trois fois la population grecque. Il a généré l’année dernière un chiffre d’affaires quasi record de 18 milliards d’euros (19 milliards de dollars).

Le tourisme contribue à rapporter les devises étrangères avec lesquelles la Grèce gère ses prêts, et il a aidé les propriétaires existants. Environ 105 000 propriétés sont désormais proposées en location à court terme via Airbnb.

Mais cela a également aggravé un problème démographique. En rétablissant la valeur immobilière perdue pendant la dépression, elle a mis les premières maisons hors de portée des jeunes.

« Nous sommes sortis de la pandémie avec un peu d’argent supplémentaire, (…) qui était principalement concentré sur le logement », a déclaré le consultant immobilier Stelios Bouras, qui dirige le site d’information immobilière Greek Guru. « En travaillant à domicile, les gens voulaient des maisons plus grandes. … Cela a également coïncidé avec une augmentation massive du nombre de logements grecs attribués à des acheteurs étrangers.»

Les prix moyens de l’immobilier grec ont augmenté de 12 pour cent l’année dernière et devraient encore augmenter de 14 pour cent cette année, selon les données de la Banque de Grèce.

Cela a stimulé les investissements dans l’immobilier, mais la quasi-totalité de ces investissements est orientée vers le haut de gamme du marché.

Ellinikon en est un excellent exemple : un réaménagement urbain de 600 hectares (1 500 acres) de ce qui était autrefois l’aéroport d’Athènes, niché dans la banlieue sud de la ville.

Son premier projet, la Marina Tower, qui s’élève actuellement le long de la côte de l’Attique, sera le plus haut bâtiment de Grèce une fois terminé.

Ce sera également l’un des plus chers. Chaque étage a été vendu au prix réputé de 16 000 euros (17 000 $) le mètre carré (près de 11 pieds carrés).

Les propriétaires d’Ellnikon ont déclaré que l’immobilier coûterait en moyenne 10 000 euros (10 600 dollars) le mètre carré, mais que cela reste bien au-dessus des capacités de la plupart des Grecs.

« La croissance du marché que tout le monde évoque en ce moment en termes d’investissement concerne les particuliers fortunés étrangers et les revenus les plus élevés en Grèce », a déclaré Bouras à Al Jazeera.

« Pour la grande majorité, il n’y a aucun développement. Et si vous regardez la politique gouvernementale visant à augmenter les niveaux d’offre, il n’y a presque aucun mouvement », a-t-il ajouté.

Le PDG d’Ellinikon ne s’excuse pas du fait que 30 pour cent des 1,2 milliard d’euros (1,27 milliard de dollars) de biens immobiliers qu’il a déjà vendus sont allés à des Syriens, des Egyptiens, des Émiratis, d’autres Européens et Américains.

Odysseas Athanasiou a soutenu qu’en attirant les acheteurs étrangers, The Ellinikon ouvre l’économie stagnante de la Grèce.

« Pendant de très nombreuses décennies, la Grèce a redistribué le gâteau de la richesse, ou de la pauvreté, si vous préférez, et maintenant, avec les nouveaux revenus qui viennent de partout dans le monde, nous générons de l’argent frais. Le nouvel argent sera distribué plus ou moins à tout le monde », a déclaré Athanasiou à Al Jazeera.

Selon Athanasiou, entre autres avantages : L’Ellnikon créera 80 000 emplois permanents.

Une population en diminution et vieillissante

La société grecque est confrontée à un problème potentiellement existentiel, et les prix de l’immobilier ne font qu’aggraver la situation.

Sa population diminue depuis le début du siècle. Ce déclin s’est accéléré après que ses partenaires de la zone euro lui ont imposé des politiques d’austérité en échange de prêts d’urgence en 2010.

Le taux de natalité en Grèce a chuté de 30 pour cent entre 2011 et 2021 pour atteindre moins de 84 000 par an, glissant encore plus en dessous du taux de mortalité, selon le Service hellénique des statistiques.

La perte cumulée de population au cours de cette décennie était de 329 451 habitants, ce qui correspond à peu près au recensement de 2021 enregistrant une baisse de population de 3,1 %.

Étant donné que chaque Grec a payé en moyenne 5 758 euros (6 125 dollars) d’impôts et de cotisations sociales l’année dernière, cette baisse représente une perte de près de 2 milliards d’euros (2,13 milliards de dollars) par an de recettes publiques – environ 3,2 % – sur le long terme.

Les analystes estiment que d’ici le milieu du siècle, la Grèce pourrait avoir des difficultés à générer le niveau actuel de recettes publiques – 60 milliards d’euros l’année dernière (64 milliards de dollars) – ou à doter ses forces armées.

La baisse de la population est particulièrement dommageable en combinaison avec le vieillissement. Seuls 4,2 millions de Grecs travaillent, ce qui fait vivre une population totale de 10,5 millions d’habitants, dont trois millions de retraités.

La Nouvelle Démocratie a lancé le premier régime de sécurité sociale capitalisé en Grèce pour les moins de 25 ans, mais pour l’instant, la majorité des retraités dépendent des cotisations actuelles.

La Nouvelle Démocratie a également lancé une série de mesures pour lutter contre le déclin démographique et a peut-être connu un certain succès.

Il a tenu ses promesses de réduire l’impôt sur le revenu, la taxe de vente et les cotisations de sécurité sociale et a proposé un congé de paternité et une garderie prolongée.

Il a offert une aide en espèces de 2 000 euros (2 200 dollars) par enfant, augmenté la réduction d’impôt pour les familles de 1 000 euros (1 065 dollars) et promet désormais de faire passer le salaire moyen de 1 170 à 1 500 euros (1 245 à 1 600 dollars).

Signes d’amélioration

La Grèce a peut-être commencé à constater un léger battement d’amélioration. Les naissances vivantes ont augmenté de 1,2 pour cent en 2020 et de 0,7 pour cent en 2021.

Mais My Home, sa plus grande mesure directe visant à aider les jeunes couples à avancer dans leur vie, a rencontré des résultats mitigés.

Le programme était censé accueillir 137 000 jeunes, mais seules 4 500 candidatures ont reçu l’approbation de l’État et toutes n’ont pas reçu l’approbation des banques.

« Tous les programmes sont évalués et corrigés », a déclaré à Al Jazeera Maria Syrregela, vice-ministre du Travail du gouvernement précédent. « My Home était le début d’un programme public en cours visant à fournir des logements. »

Syrregela était en charge de la politique démographique, et sa plus grande réussite a peut-être été d’avoir convaincu l’opposition de signer un plan d’action pluriannuel.

« La politique démographique ne consiste pas à faire quelque chose aujourd’hui et à obtenir des résultats tangibles demain », a-t-elle déclaré.

« Si vous démarrez un programme maintenant, vous pourriez voir des résultats dans 10 ans. C’est pourquoi les gouvernements ont tendance à ne pas s’en soucier.»