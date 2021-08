Le côté obscur de TikTok dévoilé alors que les étoiles montantes meurent de suicide, de dépendance, de fusillades et de cascades comme Timbo le Redneck

Les stars de TIKTOK sont devenues le dernier groupe de célébrités, mais le côté obscur de l’application a vu ses talents émergents mourir de suicide, de dépendance, de fusillades et de cascades pour leur compte.

Timbo le Redneck est devenu samedi le dernier d’une série de décès de jeunes parmi les personnages préférés de l’application après que son camion a atterri sur lui alors qu’il faisait des beignets.

NINTCHDBPICT000670899986-1 Crédit : TikTok/Timbotheredneck

Un grand nombre de stars de TikTok sont décédées au cours de la dernière année Crédit : Getty

Anthony Barajas, Ethan Peters, Dazharia Shaffer et Caitlyn Loane sont parmi les autres grands noms de TikTok qui sont décédés tragiquement au cours de la dernière année alors que leurs abonnés atteignaient leur apogée.

Avec plus d’utilisateurs que jamais inondant TikTok pendant la pandémie de Covid, les fans ont été durement touchés par les morts subites.

« Il ne peut pas être mort, il ne faisait que commencer », a déclaré un adepte de la mort de Timbo cette semaine.

« Vous nous manquerez et ne vous oublierez jamais », ont ajouté d’autres.

TIMBO LE BLOU

Timbo le Redneck a été tué par son camion Crédit : TikTok/Timbotheredneck

Il a basculé sur lui alors qu’il faisait des beignets Crédit : TikTok/Timbotheredneck

Timbo le Redneck est décédé le week-end dernier à l’âge de 30 ans après avoir volé par la fenêtre et son camion a atterri sur lui alors qu’il faisait des beignets.

Sa mère, Tassie, a partagé une vidéo sur son compte TikTok confirmant que son fils est décédé samedi après un « mauvais accident ».

Timbo, de son vrai nom Timothy Hall, effectuait des tours dans son camion lorsque le véhicule s’est renversé, a confirmé son beau-frère dans un autre message.

Tony a déclaré: « Il est décédé ce samedi dans un accident de camion avec sa petite amie, Kori, dans la cour avant de la maison de son ami Jay. Il faisait des beignets dans la cour avant de la maison de JD. »

Entrant dans les détails de l’incident, Tony a ajouté qu’en faisant des beignets « le camion vient de se renverser et il s’est envolé par la fenêtre du côté conducteur et le camion a atterri sur lui ».

Il a ajouté que la petite amie de Timbo était là quand il faisait les cascades, cependant, on ne sait pas si elle a été blessée.

L’étoile montante avait accumulé plus de 2 millions de likes sur l’application et plus de 200 000 followers.

Depuis son décès, les fans ont fait un don de près de 10 000 $ pour les frais funéraires sur un GoFundMe maintenant fermé.

ANTHONY BARAJAS

Anthony Barajas a été abattu alors qu’il se trouvait dans une salle de cinéma Crédit : Instagram

L’influenceur Anthony Barajas, 19 ans, est décédé le 31 juillet après avoir été abattu au cinéma et passé plusieurs jours sous assistance respiratoire.

Barajas a reçu une balle dans l’œil au cinéma de Corona, en Californie, alors qu’il était à un premier rendez-vous avec Rylee Goodrich, 18 ans, en train de regarder le film « Purge ».

Elle a reçu une balle dans la tête et est décédée sur le coup.

Le lendemain, les flics ont arrêté le suspect Joseph Jimenez pour meurtre et vol.

Les autorités affirment que la fusillade n’a pas été provoquée et qu’elles ne pensent pas que Jimenez connaissait les victimes.

Barajas avait amassé près d’un million de followers sur TikTok et avait plus de 35 millions de likes sur ses vidéos publiées sur la plateforme.

Un GoFundme pour l’influenceur a déjà collecté plus de 74 000 $ pour couvrir les frais médicaux, dépassant son objectif, après avoir été lancé par sa famille.

L’organisatrice du fonds, Julia Barajas, a écrit : « Anthony était la lumière de tant de gens » [sic] des vies et il y a des moments difficiles à venir, mais nous avons une famille et des amis incroyables pour surmonter cela. »

ETHAN PIERRE

Le gourou de la beauté Ethan is Supreme, de son vrai nom Ethan Peters, est décédé en septembre 2020 à l’âge de 17 ans après avoir apparemment lutté contre la toxicomanie.

Peters était un influenceur populaire en matière de beauté et de maquillage connu pour son style extravagant et ses publications originales sur les réseaux sociaux.

Son amie Ava Louise a annoncé la triste nouvelle sur Twitter, affirmant qu’elle était « à court de mots » à la mort du YouTuber.

Elle a affirmé que la maquilleuse, qui avait atteint un demi-million d’abonnés sur Instagram, luttait contre la toxicomanie.

Elle a posté sur Twitter: « Il y a environ un an, il s’est tourné vers la drogue en raison de la pression d’être célèbre en ligne à un si jeune âge.

« Il est devenu problématique récemment en raison d’une manie induite par la drogue.

« Ethan avait une dépendance et la dépendance ne devrait pas être honteuse.

« Je discute ouvertement de la cause de sa mort pour sauver le prochain enfant d’un perc.

« Il était si brillant et si intelligent. Il avait besoin de vivre.

Dans son dernier message sur les réseaux sociaux, publié le 5 septembre 2020, Ethan a partagé un message avec des personnes qui l’avaient intimidé dans le passé.

« Je voudrais juste remercier tous ceux qui m’ont intimidé », a-t-il écrit.

« Je fais ça une fois par an pour voir à quel point j’ai changé et la seule chose qui n’a pas changé, ce sont les cernes. »

SWAVY

Le danseur de TikTok Swavy est décédé d’une blessure par balle dans le Delaware début juillet.

Le 5 juillet 2021, un ami de Swavy, Damaury Mikula, a d’abord confirmé sa mort.

Dans une vidéo YouTube intitulée « Rest up Bro », il a révélé qu’il avait été abattu en disant: « Il s’est fait tirer dessus et je veux juste vous faire savoir que je suis sur le point de prendre le relais pour ce ****. Tout ce qu’il a fait, c’est faire des vidéos frère. Il est réel comme l’enfer.

Les policiers ont déclaré que la star de 19 ans, de son vrai nom Matima Miller, avait été transportée d’urgence à l’hôpital mais avait succombé à ses blessures.

Le mobile de la fusillade reste inconnu et une enquête est en cours.

Les fans ont rendu hommage à l’influenceur qui était réputé pour publier des vidéos de comédie et qui comptait environ 98 millions de likes sur les réseaux sociaux.

« Au nom de notre famille, nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre amour continus pour Matima Miller, également connue sous le nom de Swavy ou Babyface », a écrit sa famille en ligne.

« Malheureusement, en raison de la légalité, nous ne sommes pas en mesure de fournir beaucoup d’informations sur les événements entourant son décès. Cependant, la famille travaille avec diligence pour obtenir justice pour Swavy. »

Swavy comptait plus de 2,3 millions d’abonnés sur TikTok et comptait plus de 350 000 fans sur Instagram.

Son nom d’utilisateur était @babyface.s.

ARBRE DAZHARIA

Dazharia serait mort par suicide en février Crédit : Instagram

Plus communément connue sous son nom d’utilisateur bxbygirldee, Dazharia Shaffer, 18 ans, serait décédée par suicide en février.

Sa mort a été confirmée le 9 février mais son père, Joseph Santiago.

« Je veux juste remercier tout le monde pour leur amour et leur soutien à ma fille », a-t-il écrit à côté d’un montage TikTok de photos d’elle.

« Malheureusement, elle n’est plus avec nous et est partie dans un meilleur endroit. »

L’adolescent, de Baton Rouge, en Louisiane, était une star de TikTok avec 1,4 million de followers.

Elle avait également une page YouTube où elle vloguerait sa vie et tenterait des défis viraux.

La star des réseaux sociaux venait également d’ouvrir sa propre ligne de beauté avant sa mort.

« Cela peut sembler très facile mais croyez-moi ce n’est pas d’autant plus que je suis le seul travailleur lol … Je dois faire tellement de choses mais je vous en suis reconnaissant ! » elle a dit.

ROCHELLE HAGER

La star du Maine TikTok, Rochelle Hager, est décédée en mars après qu’un arbre lui soit tombé dessus lors d’un accident de voiture anormal.

Selon les forces de l’ordre locales, la sensation Internet descendait une rue de Farmington lorsque des vents violents ont soufflé un arbre dans son pare-brise à plus de 50 MPH.

L’homme de 31 ans aurait été tué sur le coup.

Le chef de police Charles a qualifié l’accident de « tragique et unique ».

« Il n’y avait rien qu’elle puisse faire pour l’éviter », a déclaré l’officier à Press Herald dans un communiqué.

Aucune autre personne n’a été blessée dans l’incident qui a entraîné la fermeture de routes pendant près de deux heures.

La partenaire de Hager et autre star de TikTok, Brittanie Lynn, a publié un hommage émouvant après la confirmation de sa mort.

« Je ne peux ni manger ni dormir. Tout ce que je peux faire, c’est faire des vidéos et j’aimerais que tu sois ici avec moi #rip #myangel », a-t-elle écrit.

Au cours de la dernière année, Hager a gagné un large public sur la plate-forme de partage de vidéos.

Elle a recueilli plus de 1,2 million de likes et comptait plus de 123 000 abonnés sur TikTok.

CAITLYN LOANE

La sensation australienne Caitlyn Loane, 19 ans, s’est suicidée le 8 juillet.

L’agricultrice était devenue populaire sur TikTok pour avoir documenté sa vie quotidienne en travaillant dans l’industrie agricole du nord de la Tasmanie.

Loane travaillait dans la propriété familiale de 600 hectares en tant que gestionnaire de bétail dans la région de Latrobe en Tasmanie et était connue pour sa passion pour le bétail.

Elle avait prévu de reprendre l’entreprise familiale en vieillissant.

Parlant de leur perte, le père de Caitlyn, Phillip Loane, a déclaré : « Les mots ne peuvent décrire notre perte.

« C’était une jeune femme adorable et folle qui était un membre inestimable de notre famille. »

La mère de Loane, Richele, a déclaré que « le sourire de sa fille illuminait la pièce » et qu’elle « n’avait pas peur de se salir les mains ».

Quelques jours auparavant, elle avait posté un clip final obsédant à ses dizaines de milliers de followers.

La vidéo montre un montage photo de la vie d’un agriculteur pionnier sur une chanson.

Il demande : « Jusqu’où iriez-vous conduire pour la fille de vos rêves ?

Dans la légende, elle a écrit : « Et la Tasmanie ?

Sa page TikTok comptait plus de 50 000 personnes et 700 000 likes.

SIYA KAKKAR

Siya Kakkar était une danseuse populaire Crédit : Tiktok

Siya Kakkar de New Delhi, en Inde, est décédée tragiquement par suicide en juin dernier après que sa famille a affirmé qu’elle « avait reçu des menaces ».

La nouvelle de sa mort a été confirmée par son manager Arjun Sarin, qui a géré tout son travail et ses avenants.

« Cela doit être dû à quelque chose de personnel… sur le plan du travail, elle se débrouillait bien », avait-il déclaré dans un communiqué à l’époque.

« J’ai eu un mot avec elle hier soir pour un nouveau projet et elle avait l’air normale.

« Moi et ma société Fame Experts gérons de nombreux artistes et Siya était un talent brillant. Je me rends chez elle à Preet Vihar. »

Kakkar était un danseur passionné et a figuré sur diverses vidéos de chorégraphie sur la chaîne YouTube « Fluid Dance Academy ».

Selon certaines informations, la famille de la star de TikTok, âgée de 16 ans, a demandé une enquête policière détaillée sur sa mort.

Kakkar avait recueilli un large public en ligne avant sa mort avec 1 million de fans de TikTok.

Elle avait également plus de 104 000 abonnés sur Instagram et amassé plus de 1,1 million d’abonnés sur TikTok.

XIAOQIUMEI

L’influenceuse chinoise Xiaoqiumei est décédée après avoir chuté de 160 pieds alors qu’elle se filmait avec son téléphone toujours à la main lorsqu’elle s’est écrasée au sol.

L’opératrice de la grue à tour, qui comptait plus de 100 000 adeptes, partageait régulièrement des vidéos de sa vie quotidienne et de son métier au volant de l’énorme grue.

Selon les informations des médias locaux, elle avait 23 ans et était mère de deux jeunes enfants.

Des témoins oculaires qui l’ont vue tomber au sol ont déclaré qu’elle avait son téléphone à la main pendant que la tragédie se déroulait lorsque la plupart de ses collègues avaient quitté le site.

La vidéo largement partagée en ligne serait celle que Xiaoqimei tournait alors qu’elle rebondissait sur la grue – bien que sa famille ait nié qu’elle aurait filmé pendant sa descente.

Ils ont ajouté qu’elle était une professionnelle au travail et qu’elle gardait son téléphone portable dans son sac pendant les heures de travail.

Malgré cela, sa famille avait confirmé qu’elle était décédée alors qu’elle revenait d’un quart de travail à la grue près de son domicile dans la ville de Quzhou, au niveau de la préfecture, dans la province du Zhejiang (ouest de la Chine).

Ils ont dit qu’elle avait simplement raté une marche et qu’elle était tombée.

RAM

La star chinoise des médias sociaux, Ram, est décédée en octobre de l’année dernière après que des informations aient annoncé qu’elle avait été incendiée par son ex-mari lors d’une émission en direct.

Elle était dans le coma depuis un mois avant sa mort.

Le motif de l’attaque sadique, qui a laissé Ram avec des brûlures sur 90 pour cent de son corps, reste incertain.

Cependant, certains rapports suggèrent que le mari cherchait à se venger après avoir divorcé.

Nommé dans les médias locaux comme Tang, l’agresseur présumé aurait été armé d’un couperet à viande lorsqu’il aurait fait irruption dans la maison.

Le couple a eu deux jeunes fils ensemble.