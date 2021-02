Motown était l’un des sons les plus marquants des années soixante, apportant une musique qui a résisté à l’épreuve du temps et qui a été aimée pendant des générations.

Mais derrière les coups, il y avait une sombre réalité d’abus, de toxicomanie et même de meurtre.

Marvin Gaye a été abattu par son père qui l’avait maltraité pendant des années, les Jackson 5 auraient été victimes d’abus horribles de la part de leur père et le chanteur de Temptations David Ruffin aurait été violemment violent envers sa compatriote star de Motown, Tammi Terrell, qui a également souffert au mains de James Brown.

Ici, nous regardons le côté sombre de Motown et découvrons la vérité derrière toutes ces chansons accrocheuses.

Marvin Gaye était l’un des artistes les plus célèbres de Motown, avec des morceaux comme Let’s Get It On et Sexual Healing toujours considérés comme des classiques cinq décennies plus tard.

Mais avant de devenir célèbre, Gaye a eu une éducation terriblement difficile, qui conduirait alors à sa fin tragique.

Gaye a été tué par balle le 1er avril 1984, un jour avant son 45e anniversaire.

Le tireur était son père, Marvin Gaye Senior, et il est mort dans la maison familiale.

Frankie, le frère de Gaye Jnr, a déclaré que ses derniers mots étaient: « J’ai eu ce que je voulais…. Je ne pouvais pas le faire moi-même, alors je l’ai obligé à le faire. »

Gaye Snr, un ministre à la retraite, a plaidé coupable d’homicide volontaire et a été condamné à cinq ans de probation.

Lorsque Gaye Jnr était enfant, son père était très strict avec lui et ses frères et sœurs, les soumettant à de violents passages à tabac.

Le chanteur dira plus tard: « À l’âge de 12 ans, il n’y avait pas un pouce de mon corps qui n’avait pas été meurtri et battu. »

Le Jackson 5







Les Jackson 5 étaient un groupe de frères et leur succès allait lancer la carrière d’un jeune Michael Jackson.

Le succès massif du groupe a caché leur éducation horrible aux mains de leur père violent Joe Jackson.

Joe, décédé en 2018, les battait avec une boucle de ceinture ou le cordon d’une bouilloire électrique.

L’une de ses punitions préférées était de leur faire passer des heures à transporter des parpaings d’un côté à l’autre de leur jardin.

S’ils se trompaient dans un pas de danse, Joe les battrait.

On disait que Michael était tellement terrifié par son père qu’il vomirait et s’évanouirait en sa présence.

Jackson grandirait bien sûr pour avoir ses propres problèmes.

Il a été accusé d’abus sexuels contre des enfants à de nombreuses reprises, ce qu’il a toujours nié et sa succession a continué de nier avec vigueur depuis sa mort en 2009.

Les Supremes







Les Supremes étaient le plus grand groupe de filles de Motown, célèbre pour ses succès tels que Baby Love et Come See About Me.

Diana Ross a été la plus grande réussite du groupe et a forgé une méga carrière solo réussie.

Mais les autres membres avaient des fins loin d’être heureuses.

Florence Ballard a eu une vie tragique et est décédée jeune en 1976 alors qu’elle n’avait que 32 ans.

Ballard a beaucoup bu, ce qui a provoqué des conflits dans The Supremes, le groupe qu’elle avait formé avec sa meilleure amie d’enfance Mary Wilson et plus tard Ross.

Wilson a dit plus tard: « Le viol a rongé l’intérieur de Flo…. Elle a eu peur pour le reste de sa vie. »

Ballard a eu une carrière solo ratée et a souffert de problèmes financiers, avant de se retrouver avec des avantages sociaux.

À 32 ans, elle est décédée subitement d’une thrombose coronarienne.

Ross a dit plus tard à Sounds: « Il y avait quelque chose en elle qui tirait juste, qu’elle n’était pas capable de gérer. »

Le groupe a été frappé par une nouvelle tragédie en février 2021 lorsque Wilson est décédé subitement à l’âge de 76 ans.

Mary Wells







L’une des histoires les plus tristes de Motown est peut-être celle de Mary Wells.

Elle a été l’une des premières stars du label, réalisant la première chanson numéro un de Motown avec My Guy.

À 17 ans, Wells a épousé le chanteur de Motown Herman Griffin, qui l’aurait trompée avec une prostituée.

Selon le livre Mary Wells: La vie tumultueuse de la première superstar de Motown, Griffin a également fait à Wells deux avortements pour le bien de sa carrière.

Ils ont divorcé en 1963 et l’année suivante, deux ans seulement après le succès de My Guy, Wells a quitté Motown.

Malheureusement, sa carrière a souffert de cette décision.







En 1966, Wells a épousé Cecil Womack des Valentinos, mais elle l’a trompé plus tard avec son propre frère Curtis.

Wells a lutté contre la dépression et a tenté de se suicider en 1977.

Elle a également lutté contre une dépendance à l’héroïne.

Ses années de tabagisme excessif signifiaient que sa voix était réduite à un murmure et qu’elle ne pouvait plus jouer, ce qui la laissait lutter pour l’argent.

En 1990, Wells a reçu un diagnostic de cancer du larynx.

Wells mourrait du cancer le 28 juillet 1992 après avoir souffert d’un accès de pneumonie.

Tammi Terrell







Tammi Terrell était connue pour ses succès avec Marvin Gaye, notamment Ain’t No Mountain High Enough et You’re All I Need to Get By.

Le chanteur a eu une vie tragiquement courte et est décédé à l’âge de 24 ans.

Terrell avait une relation avec James Brown, qui était violent envers elle.

Plus tard, elle a noué une relation avec le chanteur des Temptations David Ruffin, qui l’a également battue.







Ruffin lui aurait cogné la tête avec un marteau et l’aurait frappée au visage avec un casque de moto.

En octobre 1967, Terrell s’évanouit sur scène et tombe dans les bras de Gaye.

On lui a diagnostiqué une tumeur maligne au cerveau.

Terrell a continué à travailler, mais en 1970, elle était confinée dans un fauteuil roulant et ne pesait que 93 livres.

Elle avait également perdu la vue et ses cheveux.

Terrell est décédée le 16 mars 1970, juste un mois avant son 25e anniversaire.

Les DeBarges







Famille Motown Les Debarges ont subi tant de tragédies que certains considèrent la famille comme « maudite ».

La famille DeBarge a eu trois actes musicaux – le groupe Switch, le groupe DeBarge et l’artiste solo Chico DeBarge.

Bobby DeBarge, qui était à Switch, était accro à l’héroïne et a été condamné à cinq ans de prison en 1988 pour trafic de drogue.

Il a contracté le VIH dans les années 1980 et est décédé des complications du sida en 1995 à l’âge de 39 ans.

Il a également été allégué que le père de Bobby, décédé en 2009, avait abusé de sa femme.

En 1986, El DeBarge a plaidé la non-contestation après qu’une femme a déclaré qu’il « lui avait tiré les cheveux, l’avait traînée au sol et l’avait frappée » lorsqu’elle avait refusé ses avances.

El a reçu une amende de 200 $ (144 £) plus 200 heures de travaux d’intérêt général.

Paul Williams







Paul Williams a été l’un des membres fondateurs de The Temptations, qui sont connus pour des chansons dont My Girl.

Au début de sa carrière, il était connu pour être l’un des seuls membres du groupe à ne pas boire et encourageait ses camarades à rester en bonne santé.

Mais ses problèmes de santé ont changé cela et il s’est tourné vers la boisson pour faire face à la douleur débilitante de la drépanocytose.

Selon la rumeur, il buvait deux à trois cinquièmes d’une bouteille de Courvoisier par jour.







Otis Williams avait précédemment déclaré à Descreet News: « Les choses sont devenues si mauvaises que son endurance, son système respiratoire ont commencé à s’estomper sur lui. »

Il a finalement dû quitter The Temptations alors que ses problèmes de santé empiraient.

Le 17 août 1973, Williams s’est suicidé.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d'assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale