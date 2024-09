Le côté obscur de la marijuana : du soulagement de la douleur au risque de schizophrénie

Vendredi 27 septembre 2024, 09h30

















La toxicomanie suscite une forte réaction de la part de la société, la plupart des gens s’accordant sur le fait que les drogues « dures » comme la cocaïne, l’héroïne et le fentanyl sont dangereuses. En ligne, vous trouverez de nombreuses photos avant et après d’acteurs et d’artistes qui illustrent de manière frappante l’impact de cette dépendance sur leur apparence et leur santé mentale. Cependant, la consommation de drogues dites « douces », telles que les produits à base de cannabis, est beaucoup plus acceptée socialement. Le terme « douces » suggère qu’elles n’entraînent pas une dépendance aussi forte que d’autres substances, ce qui peut donner l’impression qu’ils sont moins nocifs. Mais comme pour la plupart des substances, la réalité n’est pas aussi simple ; il est presque impossible de simplement étiqueter des substances comme « bonnes » ou « mauvaises ». Au lieu de cela, ils peuvent avoir toute une gamme d’effets sur le cerveau.

Pourquoi la marijuana nous fait rire



Je pense que nous pouvons tous convenir que les plantes ne rient pas. Alors pourquoi on se retrouve à rire quand on fume un joint ? Les plantes de cannabis produisent une gamme de composés appelés cannabinoïdes, qui les aident à se défendre contre les insectes, les empêchent de se dessécher et les protègent des rayons UV. Notamment, les cannabinoïdes sont assez similaires à un type de substance produite par notre propre cerveau, bien nommée endocannabinoïdes. Notre cerveau utilise ces endocannabinoïdes pour envoyer des signaux entre les neurones. Ainsi, lorsque nous consommons de la marijuana ou l’un de ses dérivés, notre cerveau devient confus et pense qu’il reçoit de vrais signaux d’un autre neurone.

Pensez à ces vieux films de John Ford, où l’on voyait les Indiens émettre des signaux de fumée. S’il y avait un véritable incendie à proximité, ils ne se rendraient probablement pas compte des véritables signaux. Une chose similaire se produit dans nos cerveaux lorsqu’ils sont inondés de cannabinoïdes issus de la marijuana, ce qui rend difficile la différenciation entre ceux-ci et nos propres endocannabinoïdes.

Pour soulager la douleur



Quiconque visite les cafés d’Amsterdam sait que ces magasins vendent de nombreuses variétés de marijuana aux effets variés. En effet, différentes variétés contiennent différentes proportions de cannabinoïdes, qui interagissent avec différents groupes de neurones, conduisant à des résultats pouvant aller du rire à la relaxation. Par exemple, l’un de ces cannabinoïdes, le THC (tétrahydrocannabinol), induit des sentiments d’euphorie, tandis qu’un autre, appelé CBD (cannabidiol), est associé à une réduction de l’anxiété.

L’humanité utilise des dérivés de la marijuana depuis des milliers d’années, remontant aux temps anciens où ils figuraient déjà dans les registres pharmacologiques des empereurs chinois. Aujourd’hui, grâce à de nombreuses études sur des souris de laboratoire, nous comprenons mieux les effets de bon nombre de ces composés et leurs utilisations thérapeutiques potentielles.

L’efficacité de la marijuana pour soulager la douleur et réduire les nausées et les vomissements chez les patients atteints de cancer est bien établie, mais de nombreux patients sont encore obligés de s’en procurer illégalement. Heureusement, le ministère de la Santé envisage actuellement d’approuver son usage médicinal pour diverses affections.

Les dangers



Bien que la marijuana et ses dérivés puissent être bénéfiques pour les adultes, des problèmes surviennent lorsque les adolescents en consomment, qui est généralement l’âge où commence l’expérimentation de la drogue. Il est donc important de prendre des précautions pour empêcher ou retarder son utilisation.

Les humains naissent avec un cerveau très sous-développé. Un poulain est capable de marcher quelques minutes après sa naissance car ses neurones et ses muscles sont déjà connectés. Les humains, en revanche, mettent plusieurs mois à apprendre à marcher, car les liens ne sont pas encore établis. Le développement de notre cerveau se poursuit non seulement pendant l’adolescence, mais même au début de l’âge adulte, jusqu’à la vingtaine. Il est capable d’apprendre et d’absorber de nouvelles connaissances beaucoup plus rapidement que plus tard dans la vie. Mais cela signifie également qu’il est beaucoup plus sensible aux effets de l’abus de drogues, notamment de marijuana.

Troubles mentaux



Plusieurs décennies d’expérimentation animale, principalement avec des souris de laboratoire, ont confirmé les effets graves de la marijuana sur la connectivité cérébrale lorsqu’elle est administrée au début du développement. Ces études ont même suggéré que la schizophrénie pourrait se développer lorsque la susceptibilité héréditaire (génétique) est associée au risque associé à la consommation de marijuana. Les données sur les patients eux-mêmes sont un peu plus difficiles à interpréter. Les personnes atteintes de schizophrénie consomment souvent de la marijuana, mais il n’est pas clair si cette consommation contribue au développement de la maladie ou si, à l’inverse, la maladie les pousse à en consommer.

Dans l’ensemble, des études avec des expériences réalisées sur des animaux et des humains suggèrent que la consommation de marijuana n’est pas sans risques et peut augmenter la probabilité de développer de graves troubles de santé mentale chez les personnes sensibles.