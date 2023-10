Par Farwah Sheikh, raconté à Kara Mayer Robinson

Il y a environ 10 ans, j’ai commencé à remarquer une inflammation sur ma peau. Cela a duré quelques semaines. Au début, je ne pensais pas que c’était grave.

Mais ensuite j’ai remarqué que ce que je pensais être une éruption cutanée durait des mois. C’est à ce moment-là que j’ai découvert que je souffrais de dermatite atopique (MA).

Aujourd’hui, des années plus tard, c’est quelque chose avec lequel j’apprends encore à vivre. Chaque fois que j’essaie un traitement et qu’il ne fonctionne pas, je suis vraiment frustré, car non seulement j’ai gaspillé de l’argent, mais j’ai perdu mon temps et mon espoir.

J’ai tout essayé. On m’a prescrit plusieurs crèmes stéroïdes, qui fonctionneraient pendant quelques semaines, mais je deviendrais ensuite immunisé contre elles et elles cesseraient tout simplement de fonctionner. Tout ce que mes médecins feraient, c’est d’augmenter la dose ou la force. Maintenant, j’ai arrêté d’utiliser des crèmes topiques. Je ne les trouve pas assez efficaces sur le long terme.

J’ai essayé de faire un test d’allergie pour savoir si c’était quelque chose que je mangeais ou si je portais. J’ai supprimé les produits laitiers et le gluten, ce qui a aidé ma maladie d’Alzheimer, mais ne m’en est pas complètement débarrassé.

J’ai également suivi la voie holistique. J’ai essayé d’utiliser uniquement des ingrédients naturels. J’ai essayé l’huile d’argousier, le curcuma et l’huile de graines noires. J’ai vu un médecin de santé holistique fonctionnelle puis un médecin spécialisé en nutrition. Cela m’a également aidé, mais n’a pas éliminé mes symptômes à 100 %.

Tout le monde prétend avoir la solution, et vous l’essayez et vous revenez à la case départ. Je suis frustré, car on pourrait penser qu’avec tous les progrès de la médecine, il y aurait une solution.