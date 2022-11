Le côté émotionnel du traitement auquel je n’étais pas préparé

Dans l’ensemble, l’impact émotionnel et l’expérience n’ont pas été ce à quoi je m’attendais au début. Je ne m’attendais pas à ce que le traitement se déroule comme il se passe. Ça se passe étonnamment bien pour le stade IV, alors commençons par là. Mais je dis émotionnellement, chaque traitement est complètement différent. Parfois, je peux suivre un traitement et c’est comme “Hé, j’ai de la chimio.” Parfois, c’est comme “Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire que j’ai un cancer du poumon. Je n’arrive pas à croire que je dois mettre du poison dans mon corps.”

Lorsqu’on m’a diagnostiqué un cancer du poumon de stade IV à 33 ans, j’ai dû prendre rapidement de nombreuses décisions difficiles, notamment de congeler mes ovules avant le début du traitement ou de ne pas pouvoir avoir d’enfants. Nous avons décidé de poursuivre immédiatement le traitement. Au début du traitement, je me sentais très mal. J’étais épuisé et je ne pouvais pas faire grand-chose. Il a fallu du temps pour accepter le diagnostic. Ce que je ressens mentalement change encore de jour en jour.

Je dois changer ma vie autour du traitement. Je ferai tout ce que je pourrai avant que les médicaments n’entrent en vigueur. Je travaille toujours et il est très difficile d’essayer de travailler et de suivre un traitement en même temps. Si j’ai un traitement le lundi, je ferai tout ce que je peux car le mercredi ou le jeudi, je n’aurai peut-être plus envie de monter les marches.

Émotionnellement, c’est partout. C’est comme des montagnes russes. Parfois tu es debout et parfois tu es déprimé. C’est une combinaison complexe d’émotions avec un traitement toutes les 3 semaines. Je sais que je serai en panne pendant une semaine, donc je vais me dépêcher et stresser. Je m’assurerai que tous les vêtements sont lavés. Mon mari aide, bien sûr, mais je veux une maison propre quand je suis en traitement. Je me précipite pour cuisiner, nettoyer ou commander de la nourriture parce que je n’ai pas envie de cuisiner. C’est beaucoup d’anxiété de s’assurer que tout est parfait avant le traitement. Si je n’arrive pas à tout faire, j’essaierai de le faire pendant la semaine de traitement et cela me fatiguera davantage. C’est là que ça devient frustrant.