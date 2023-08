Le côté émotionnel du cancer du sein

Pour Shayla Wishloff, le sentiment soudain d’incertitude était choquant. « Je pensais que j’avais un tel contrôle sur ma vie. Je suis toujours la fille qui avait l’agenda annuel. J’ai planifié mes vacances 6 mois plus tard. J’avais un plan sur 5 ans et je le faisais.

Shayla Wishloff

Wishloff, aujourd’hui âgée de 25 ans, en avait 24 lorsqu’elle a reçu son diagnostic de cancer du sein. Elle venait de terminer une école d’infirmières en Alberta, au Canada, et parlait d’acheter une maison, de se marier et d’avoir des enfants. Un jour, alors qu’elle appliquait une lotion après la douche, elle sentit une boule dans son sein. « Ayant ma formation d’infirmière, je me disais: » Eh bien, ce n’est pas bon. « »

Les médecins lui ont assuré qu’il est très rare qu’une personne dans la vingtaine ait un cancer du sein. Des études montrent que seulement 5 % de tous les cancers du sein surviennent chez des personnes de moins de 40 ans ; le cancer du sein est le plus souvent diagnostiqué chez les femmes de 50 ans et plus. Mais la biopsie de Wishloff a conduit au diagnostic d’une forme agressive de cancer du sein de stade II. « Je pensais que je pouvais le battre », dit Wishloff.