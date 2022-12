Le côté “argentin” de Lionel Messi fait surface pendant le thriller néerlandais

Que ce soit dans le règlement ou non, Lionel Messi allait faire à peu près n’importe quoi pour se rendre en demi-finale de la Coupe du monde.

Les fans de football ont vu un autre côté de Messi lors de la victoire folle de l’Argentine aux tirs au but contre les Pays-Bas – une équipe qui ne peut vraiment sortir que dans les occasions les plus remplies de pression.

Tout le monde connaît ses compétences scandaleuses, sa capacité de dribble fascinante et ses buts incessants. Mais ici, il était au stade Lusail, en train de mettre au rebut, de gronder, de se moquer.

Il y a une mentalité de combattant de rue qui n’est jamais loin de la surface quand il s’agit de l’équipe nationale argentine et elle s’est révélée contre les Pays-Bas dans un match qui a débordé à de nombreuses reprises.

Messi – alimenté par le désir de remporter le prix ultime lors probablement de sa dernière tentative – était en plein milieu de tout cela vendredi.

Notamment lorsque, peu de temps après avoir marqué un penalty pour donner l’avantage à l’Argentine 2-0, il s’est arrêté devant la pirogue des Pays-Bas et a mis ses mains autour de ses oreilles. Cela semblait être un jibe envers l’entraîneur franc-parler des Pays-Bas Louis van Gaal, qui a déclaré avant le match que son équipe chercherait à profiter du manque de travail perçu de Messi hors du ballon.

Le geste imitait une célébration de but parfois utilisée par l’ancien meneur de jeu argentin Juan Roman Riquelme, qui aurait eu des désaccords avec Van Gaal lorsqu’ils étaient tous les deux à Barcelone au début des années 2000 et a dû quitter le club catalan pour se faire un nom dans le football espagnol.

À la fin du match, Messi a pu être vu en train de gesticuler devant Van Gaal, âgé de 71 ans, et s’est également retrouvé face à face avec Edgar Davids, membre de l’équipe technique néerlandaise.

Messi était l’une des 17 personnes – joueurs ou entraîneurs – à recevoir un carton jaune, ce qui est un record pour un match de Coupe du monde. Il a reçu sa réservation dans les dernières secondes du temps réglementaire pour dissidence, même si cela aurait pu arriver beaucoup plus tôt lorsqu’il a délibérément tapoté le ballon avec sa main.

Terminant le match avec une lèvre supérieure ensanglantée et légèrement gonflée après avoir rencontré le défenseur néerlandais Jurrien Timber, Messi a visé l’arbitre espagnol Antonio Mateu, affirmant qu’il n’était pas “à la hauteur” et qu’il était “très nocif pour nous”, et a également fait faillite. de son entretien d’après-match sur le terrain pour crier des injures à Wout Weghorst, le buteur des deux buts des Pays-Bas.

“Ce fut un match très difficile, je dois dire”, a déclaré Messi par l’intermédiaire d’un interprète. “Dès le début, nous savions que ce serait comme ça car nous avions une grosse équipe nationale devant nous.

« Nous avons beaucoup souffert et nous ne méritions pas cela. Nous avons joué comme nous devions jouer. »

C’était parfois le chaos, notamment lorsque le banc des Pays-Bas s’est vidé sur le terrain après que Leandro Paredes a fracassé le ballon vers la pirogue à bout portant. Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk a sprinté vers Paredes et l’a projeté au sol alors qu’une mêlée se déroulait.

Mateu a eu du mal à garder le contrôle du match. Après avoir sifflé à plein temps pour prolonger le match, il a été immédiatement confronté à l’entraîneur argentin Lionel Scaloni, qui s’est mis au visage de Mateu et a dû être retenu par ses collègues.

Le gardien argentin Emiliano Martinez a qualifié plus tard l’arbitre “d’inutile”.

Les joueurs argentins n’ont pas pu s’en empêcher après que Lautaro Martinez a converti le penalty décisif lors de la fusillade. Après avoir été tenus les bras liés sur la ligne médiane, ils se sont libérés et la plupart des joueurs ont couru devant les joueurs néerlandais découragés et les ont poussés. Nicolas Otamendi a répété le geste précédent de Messi en mettant ses mains derrière ses oreilles.

Appelez ça de l’esprit de jeu, appelez ça les arts sombres, appelez ça être cynique. L’Argentine ne s’en souciera pas.

L’Albiceleste est qualifié pour les demi-finales et affrontera ensuite la Croatie dans ce qui risque également d’être une occasion de tension et de provocation.

Messi est à deux victoires de remporter la Coupe du monde et, sur cette preuve, il ne peut pas être plus motivé pour y parvenir.

