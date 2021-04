Le retour d’un costume «Big Bird» de Sesame Street a ramené «les beaux jours» dans un cirque d’Australie du Sud. Le célèbre costume jaune d’une valeur d’environ 160 000 AUD a été volé plus tôt cette semaine. «Big Bird Bandits».

Selon Le gardien rapport, le costume jaune vif de 213 cm de haut en plumes d’autruche a été retrouvé jeté à Bonython Park aux petites heures du jeudi matin, avec une note indiquant que «aucun mal» était venu à «M. Bird». Les voleurs autoproclamés ont rendu le costume et se sont excusés auprès des propriétaires de cirque dans une note laissée dans le bec de l’oiseau.

Le rapport indiquait également que la police d’Australie du Sud avait été appelée au Sesame Street Circus Spectacular à Adélaïde, après que deux hommes aient été vus portant ce qui semblait être le costume manquant tôt mercredi matin. Cependant, le costume a été retrouvé jeté près d’une boîte électrique à l’extérieur du cirque et deux hommes non identifiés ont été vus le porter et se sont enfuis de l’autre côté de la route.

Le rapport mentionnait en outre que des patrouilles de police étaient arrivées dans la région et avaient mis la main sur le costume volé, qui contenait une «lettre d’excuses» dans le bec. La note, signée par « The Big Bird Bandits », commence par présenter des excuses pour avoir pris le costume, et explique qu’ils essayaient de se remonter le moral.

Le couple a également assuré aux propriétaires de cirque qu’ils n’avaient fait aucun mal à Big Bird, ils ont passé un bon moment avec «Mr Bird» et ont veillé à ce que «aucun mal ne vienne à notre ami». les «bandits» ont annulé leur signature.

Le costume est le seul du genre dans le spectacle, volé de New York pour participer au cirque avec la garde légitime. Dans un communiqué, la police a déclaré avoir fouillé la zone à l’aide de patrouilles canines de la police, mais n’a pas été en mesure de localiser les deux hommes. Alors que les autorités ont confirmé que l’oiseau n’a pas été endommagé pendant l’épreuve et qu’une enquête sur le vol est en cours.

