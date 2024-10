Regardez les photos… l’adorable anti-héros en noir et blanc des films « Spiderverse » est vêtu de sa tenue traditionnelle, ressemblant à un hybride Spider-Man/Batman en purée. Il porte un masque de ski, des lunettes, des bottes de combat, un trench-coat et un fedora de marque – moins d’élasthanne et plus de steampunk, il faut dire.