Le costume MCU de Wiccan a l’air absolument incroyable, mais j’ai encore 1 question à poser à Marvel

Avertissement! Cet article contient des spoilers pour les épisodes 8 et 9 d'Agatha All Along.Le spectaculaire costume Wiccan de Billy Kaplan dans Agatha tout au long l'épisode 8 met en lumière une question liée aux costumes à laquelle le MCU n'a pas encore répondu. Agatha tout au longLa finale en deux épisodes présente la transformation complète de Billy Kaplan en puissant sorcier Wiccan après qu'Agatha Harkness l'ait aidé à localiser l'âme de Tommy Maximoff et à la placer dans un adolescent mourant. En échange, Billy prête à Agatha une partie de son pouvoir afin qu'elle puisse récupérer sa magie. Cependant, comme il est encore inexpérimenté au combat, Death neutralise Billy assez facilement.









Il existe plusieurs différences majeures entre l'origine de la bande dessinée de Wiccan et son histoire MCU. Au lieu de parcourir la route des sorcières avec Agatha Harkness, Billy Kaplan de Marvel Comics rencontre la sorcière écarlate et souhaite suivre ses traces en tant que super-héros maniant la magie. Billy devient bientôt un membre fondateur des Young Avengers. Dans le MCU, en revanche, Billy doit acquérir ses pouvoirs Wiccan en accomplissant un voyage sur la route des sorcières et en réussissant son épreuve finale, dans laquelle Billy réincarne son frère jumeau Tommy. Le costume de super-héros de Billy représente la réussite de sa quête.





Le costume MCU de Wiccan est une récréation parfaite des bandes dessinées

Le costume MCU Wiccan de Billy Kaplan est modernisé mais simple





Le MCU est souvent critiqué pour ses nombreux costumes surconçus, car des héros comme Spider-Man, Ant-Man et Thor ont reçu des tenues avec des détails complexes qui pourraient sembler superflus. Le Wiccan de Joe Locke évite ce problème. Contrairement à la plupart des costumes du MCU, le costume de Wiccan n’a pas de coutures, de formes ou de panneaux supplémentaires. Il se compose uniquement d’une chemise à manches longues bleu foncé, d’un pantalon bleu foncé, d’une ceinture noire, de gants et de bottes ; ainsi qu’une cagoule rouge et le casque magique bleu de Billy. S’inspirant de certaines itérations du costume de bande dessinée de Wiccan, son pantalon comprend de subtils accents lumineux qui donnent l’impression d’une nuit étoilée.

Agatha All Along relance la tendance post-crédits de la phase 5 de la manière parfaite Le dernier épisode d'Agatha All Along ouvre un avenir prometteur, mais poursuit une tendance de phase 5 qui aurait été impensable il n'y a pas si longtemps.





Les costumes de super-héros évoluent constamment, mais celui de Wiccan est remarquablement cohérent dans les bandes dessinées. Il se compose généralement d’une chemise à manches longues bleu foncé ou noire et d’un pantalon foncé, ainsi que de gants noirs, de bottes et d’une ceinture, ainsi que d’un bandeau argenté et d’une capuche rouge en lambeaux. Parfois, les accents de la tenue de Wiccan sont dorés, parfois blancs et parfois bleus. Sous le « Asgardien » Surnom, Billy porte également une paire d’ailes argentées similaires à celles du casque original de Thor.

Je ne comprends toujours pas où Wiccan a obtenu son costume MCU

Les porteurs de magie MCU obtiennent d’une manière ou d’une autre des améliorations de tenue de nulle part





Après que Billy ait terminé le procès final de Witches’ Road en Agatha tout au long épisode 8, il arrive pour affronter la Mort en tenue complète Wiccan. On ne sait pas si la Route des Sorcières a accordé à Billy son costume, ou si Agatha a libéré tout le pouvoir de Billy et l’a ainsi aidé à développer sa propre tenue de la même manière que son bandeau s’est matérialisé dans Agatha tout au long scène de fin de l’épisode 5. De toute façon, Le costume Wiccan de Billy semble avoir une origine entièrement magique, et il pourra peut-être l’invoquer quand il le souhaite.

L’influence de Billy sur la Route suggère que le design de sa tenue Wiccan est également le produit de son inconscient.

Agatha tout au longLa finale en deux épisodes révèle que Billy a inconsciemment conçu les épreuves de Witches 'Road. Des éléments de sa chambre, tels que la planche Ouija et les chaussures des sorcières, sont apparus dans la dimension de la Route des Sorcières comme éléments clés tout au long du voyage. L'influence de Billy sur la Route suggère que le design de sa tenue Wiccan est également le produit de son inconscient. Après tout, les souvenirs de Wanda, Vision et Tommy persistaient quelque part au plus profond de sa conscience.





La seule explication que je puisse trouver sur l’origine du costume de Wiccan

Les sorciers et sorcières du MCU peuvent avoir la capacité inhérente d’évoquer des costumes

Image personnalisée par Kai Young

La façon dont le costume Wiccan de Billy se matérialise sur son corps est très similaire à la façon dont Wanda Maximoff obtient son costume de sorcière écarlate dans le WandaVision final. En fait, Agatha Harkness elle-même récupère sa traditionnelle cape violette dès qu'elle retrouve ses pouvoirs à la fin de Agatha tout au long épisode 8. Apparemment, les personnages magiques sont capables d'invoquer leurs tenues magiques à tout moment.bien qu'ils puissent se limiter au costume que leur propre magie a conçu pour eux. On ne sait cependant pas si leurs costumes peuvent être enlevés et rangés comme des vêtements normaux.

Une statue d’un Wiccan entièrement costumé peut être vue à l’intérieur du temple du mont Wundagore à

Doctor Strange dans le multivers de la folie

ce qui signifie que le costume Wiccan de Billy a toujours fait partie de son destin.



Avant les événements de Avengers : L'Ère d'UltronWanda Maximoff s'est vue portant son costume original de Sorcière Rouge lorsque la Pierre de l'Esprit a réveillé sa magie du Chaos. Wanda a ensuite imaginé ce costume exact en combattant Agatha Harkness dans le WandaVision la bataille finale de la finale. Cependant, Wanda portait une version différente de son costume de Sorcière Rouge dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Peut-être que les sorciers et les sorcières sont capables de changer et de mettre à jour leurs costumes magiques lorsqu'ils sont endommagés. Par conséquent, Wiccan pourrait porter des variations légèrement différentes de son Agatha tout au long Costume Wiccan dans ses prochaines apparitions dans le MCU.

