Le costume d’Halloween familial d’Alec Baldwin vous fera faire une double prise

Alec Baldwin et sa femme Hilaria font leur première apparition sur le tapis rouge depuis le rejet de l’affaire « Rust »

Où sont les Baldwin ?

Alec Baudouin et femme Hilaria Baldwin se sont mis dans l’ambiance des fêtes avec leurs sept enfants, allant jusqu’à avoir un Où est Waldo costume de famille.

L’instructeur de yoga a fait cette révélation dans une publication Instagram du 31 octobre intitulée à juste titre : « Joyeux Halloween de la part des Bald-Waldos à vous ! »

Cependant, il n’a pas été difficile de retrouver Alec, Hilaria et leurs enfants. Carmen11, Raphaël9Léonard7, Roméo6, Edouard4, Marie3, et Ilaria2 ans, sur les photos alors qu’ils portaient tous la chemise rayée rouge et blanche, le pantalon bleu, le chapeau rouge et blanc et les lunettes du personnage emblématique. Dans la première vidéo, la famille posait ensemble dans leurs tenues en uniforme – sans chaussures – tenant des cannes de marche gonflables.

Dans une diapositive montrant tout le chaos des vacances, la caméra passe devant les enfants qui tentent tous de rester organisés à leur place avant de prendre la photo de groupe. Et Hilaria n’a pas pu s’empêcher de se réjouir de ses petits, partageant quelques photos en solo de ses enfants.