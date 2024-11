Le costume d’Halloween ET d’Heidi Klum hors de ce monde – National

Heidi Klum et Janelle Monáe ont opté pour des costumes d’Halloween hors du commun cette année – toutes deux choisissant de s’habiller en extraterrestre trapu pour leurs fêtes sur des côtes opposées.

Alors que les costumes similaires susciteront probablement des débats populaires dans les magazines de célébrités sur « qui le portait le mieux », les stars ont choisi différentes interprétations de la créature du classique de Steven Spielberg de 1982, ET l’extraterrestre.

(Les célébrités ne se sont pas retenues cette année : voyez ce que les autres portaient pour Halloween.)

Le mari de Klum, Tom Kaulitz, s’est habillé en ET, tandis que le mannequin et personnalité de la télévision s’est présenté sous le nom de Mme ET avec des yeux animatroniques, un long cou et une perruque blonde. Monáe a opté pour une version plus trapue du petit extraterrestre, se dandinant sur le tapis rouge lors de sa fête d’Halloween jeudi soir. L’ET du lauréat d’un Grammy avait des yeux animatroniques et arborait également un index jaune, imitant le doigt lumineux du personnage du film.

L’histoire continue sous la publicité

Tom Kaulitz, à gauche, et Heidi Klum assistent à la 23e fête d’Halloween annuelle de Heidi Klum, le jeudi 31 octobre 2024, au Hard Rock Hotel New York à New York.

Evan Agostini/Invision/AP



Monáe a également adopté une voix surnaturelle similaire à celle d’ET lors des interviews de jeudi. Elle a minimisé toute rivalité avec Klum, déclarant à l’Associated Press : « Il peut y avoir deux Hallo-reines. J’aime Heidi.

Janelle Monae dans le rôle d’ET apparaît avec Jennifer Hudson dans « The Jennifer Hudson Show » diffusé le 31 octobre 2024 à Burbank, en Californie.

Mitch Haddad/WBTV via Getty Images



Klum et Monáe prennent Halloween au sérieux, chacun enfilant des costumes élaborés. Cette année, leurs soirées d’Halloween se sont déroulées sur des côtes opposées, Klum rassemblant des amis célèbres à New York et Monáe organisant sa fête à Los Angeles.

Tendance actuelle La GRC démantèle le plus grand superlaboratoire antidrogue de l’histoire du Canada, en activité en Colombie-Britannique

L’Alberta dévoile trois projets de loi radicaux touchant les jeunes trans et de genre divers

L’histoire continue sous la publicité

Le visage de Klum était dans le cou de la créature, lui permettant de voir et de parler. Elle a déclaré à l’AP que son costume était en préparation depuis un an.

Recevez quotidiennement l’actualité nationale Recevez les principaux titres de l’actualité, de la politique, de l’économie et de l’actualité du jour, livrés dans votre boîte de réception une fois par jour.

« Je suis fan d’ET depuis l’âge de 9 ans », a déclaré Klum. Pendant qu’elle parlait, la bouche de la tête de son costume bougeait grâce aux caractéristiques mécaniques à l’intérieur du costume.

Heidi Klum participe à la 23e fête d’Halloween annuelle de Heidi Klum le jeudi 31 octobre 2024 au Hard Rock Hotel New York à New York.

Evan Agostini/Invision/AP



«J’adore devenir cette chose. ET est très petit et j’ai donc pensé que ce serait amusant de jouer aussi avec les proportions », a déclaré Klum.

Klum et Kaulitz se sont touché la tête avec tendresse après avoir dévoilé leurs costumes au milieu de la fumée et d’un spectacle de lumière lors de la fête de Klum.

Monáe a dévoilé son costume ET mercredi Le spectacle de Jennifer Hudson. Elle a également réalisé une séance photo élaborée publiée sur Instagram où elle est apparue sur un vélo avec ET dans un panier devant, un hommage à l’un des moments les plus emblématiques du film de Spielberg.