Le costume d’Halloween d’Hitler conduit au licenciement d’un homme du Wisconsin

MADISON, Wisconsin (AP) – Le Madison Children’s Museum a licencié un homme du Wisconsin souffrant de troubles cognitifs après avoir porté un costume d’Adolf Hitler pendant le week-end d’Halloween.

Le musée a déclaré que l’homme pensait qu’il se moquait du chef du parti nazi lorsqu’il portait le costume dans une rue animée près du campus de l’Université du Wisconsin-Madison samedi. Il a été licencié mardi soir, après que son costume ait été condamné sur les réseaux sociaux et par certains médias, dont le Jerusalem Post.

Le musée a déclaré dans un communiqué qu’il avait licencié l’homme après avoir “déterminé que son emploi continu créerait un environnement contraire à nos valeurs et peu accueillant pour les visiteurs et le personnel”. Le communiqué indique que le costume de l’homme est “complètement inacceptable” et que le musée s’oppose à l’antisémitisme, au sectarisme et à la discrimination.

Le musée a également déclaré que l’homme souffrait de troubles cognitifs dus à une lésion cérébrale traumatique et que son travail au cours de la dernière décennie avait été supervisé.

“Nous avons cru comprendre qu’il croyait que son costume se moquait d’Hitler”, indique le communiqué.

Le département de police de Madison a qualifié le costume de “offensant et répréhensible”, mais a déclaré que le porter n’était pas un crime. La police a déclaré avoir fait part à l’homme des préoccupations soulevées par son costume.

La mère de l’homme a déclaré au Wisconsin State Journal que sa famille voulait la confidentialité alors qu’elle travaillait avec des professionnels sur “cette question sensible”.

La présidente et chef de la direction du musée, Deborah Gilpin, n’a pas immédiatement renvoyé un message de l’Associated Press demandant d’autres commentaires mercredi.

StopAntisemitism, un groupe qui documente les actes antisémites, a tweeté que le costume de l’homme était « nauséabond ». UW Hillel, une organisation qui soutient plus de 4 000 étudiants juifs à l’université, a également dénoncé le costume, affirmant que “notre communauté ne peut pas tolérer ce comportement”.

The Associated Press