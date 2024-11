Le costume d’Halloween de la chorale d’enfants de Serge Gainsbourg expliqué

Certaines tendances en matière de costumes d’Halloween peuvent être prédites. Année électorale ? Il y aura beaucoup de candidats en déplacement (et même se produisant à Red Rocks). Les plus grands films de l’année seront largement représentés. Il n’était donc pas surprenant de voir Deadpools, Wolverines, Arts, Patricks et Tashis dehors. Mais TikTok regorgeait de personnes déguisées en chorale d’enfants rendant hommage à Serge Gainsbourg. Pourquoi Putain, est-ce que ça s’est passé ?

C’est vrai, le costume le plus en vogue et le plus en ligne de cette année était Les Petits Chanteurs d’Asnières, une chorale d’enfants française qui a honoré Serge Gainsbourg en se déguisant en lui à la télévision française en 1988. Ils ont chanté sa chanson « J’e suis venu te dire que je m’en vais », portant une fausse barbe, des lunettes de soleil et des cheveux gris. Ils portaient également du whisky et des cigarettes pour compléter le look. La chorale a changé les paroles de la chanson en « Nous sommes venus vous dire que nous vous aimons », un message beaucoup plus optimiste que la vraie chanson de Gainsbourg. Et le mec a été touché. Dans la vidéo virale, vous pouvez le voir en larmes face à cet étrange hommage.





Pourtant, nous n’avons pas de réponse à la question «pourquoi maitenant? » Utilisateur de TikTok @miumiumorkie soupçonne que le concours de sosies de Timothée Chalamet a pu raviver les souvenirs du clip chez certaines personnes. C’est aussi un superbe costume de groupe et facile à assembler. Possédez-vous un blazer ? Une tasse ? Vous êtes déjà à mi-chemin. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des petits Serges qui ont bu et fumé jusqu’à Halloween 2024.