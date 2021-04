Joaquin Phoenix s’est présenté aux Oscars hier soir dans le même costume qu’il portait à l’événement 2020 – tenant une promesse qu’il avait faite.

Phoenix a enfilé le même smoking noir avec une chemise boutonnée blanche et un nœud papillon afin de réduire les déchets. Il s’est engagé à porter le smoking Stella McCartney pendant toute la saison des récompenses l’année dernière et il semble qu’il continue son engagement en 2021.

Dans son travail de promotion de la durabilité, Phoenix a rejoint Farm Sanctuary après avoir remporté son premier Oscar l’année dernière et a ensuite aidé à libérer un veau et sa mère d’un abattoir de Los Angeles. Il a été arrêté en janvier 2020 lors de la manifestation contre le changement climatique de Jane Fonda juste après sa victoire aux Golden Globes.

Les principales banques et investisseurs qui financent l’exploration des combustibles fossiles étaient au centre de la protestation.

« Je pense que nous sommes devenus très déconnectés du monde naturel », a déclaré Phoenix lors de son discours d’acceptation du meilleur acteur dans « Joker ». « Et beaucoup d’entre nous, ce dont nous sommes coupables est une vision du monde égocentrique: la croyance que nous sommes le centre de l’univers. Nous allons dans le monde naturel et nous le pillons pour ses ressources. Nous nous sentons en droit d’inséminer artificiellement une vache et quand elle met bas, on lui vole son bébé, même si ses cris d’angoisse sont indéniables. Et puis on prend son lait qui est destiné à son veau et on le met dans notre café et nos céréales. «

« Cet homme est un gagnant … portant Stella personnalisé parce qu’il choisit de faire des choix pour l’avenir de la planète », a tweeté McCartney en 2020.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel: agilbert@usatoday.com.