Le costume de ver de Heidi Klum est la plus grande tenue d’Halloween de tous les temps

Heidi Klum s’est déguisée en ver pour Halloween. Je suis à court de mots. J’ai contemplé le ver. Le ver c’est la vie.

À ce stade, je ne pense pas que ce soit une hyperbole de dire que la tenue de ver du mannequin est le plus grand costume d’Halloween de l’histoire.

Je veux dire regarde cette chose…

Taylor Hill/Getty Images



Voici un regard de plus loin, aux côtés de son mari, Tom Kaulitz.

Taylor Hill/Getty Images



Et voici un super gros plan terrifiant qui m’a rendu hystérique.

Taylor Hill/Getty Images



Ces photographies ont été prises lors de la 21e fête d’Halloween annuelle de Klum à New York. Je suis vraiment choqué de voir à quel point c’est bon. La plupart des costumes d’Halloween, en particulier les costumes d’Halloween de célébrités, sont conçus pour rendre le porteur beau ou cool. Klum est un ver. Un ver gigantesque, d’un réalisme inquiétant. C’est à la fois horrifiant et hilarant. C’est de l’art. Une classe de maître. Iconique.

“J’ai essayé de sortir des sentiers battus et de proposer d’autres choses et l’année dernière, je pensais, oh, un arbre serait vraiment cool, ou comme une plante, puis je suis en quelque sorte passée de la plante au ver de pluie”, elle dit, sur le tapis rouge de l’événement.

Peut-être la partie la plus incroyable de toute cette histoire de vers, non seulement y a-t-il une belle femme conventionnellement belle sous le ver, cette femme conventionnellement attirante était habillée comme ça…

Beau à l’intérieur… ver à l’extérieur ? J’ai l’impression que cela dit quelque chose à propos quelque chose mais je n’arrive pas à mettre le doigt dessus…

Quoi qu’il en soit, les gens sont obsédés par cette tenue de ver. Comme ils devraient l’être.

Voici quelques images étonnantes des coulisses du costume en cours de conception.

Quel chef-d’oeuvre.