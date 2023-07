Le costume de Donair déclenche une guerre d’enchères entre les restaurants d’Halifax, en Alberta

Combien seriez-vous prêt à payer pour un costume de donair ?

Les restaurants qui vendent la friandise sucrée et salée des deux côtés du pays se sont justement posé la question, alors qu’ils se surenchérissent avec ferveur dans une vente aux enchères en ligne pour la tenue charnue unique.

Le costume est vendu sur le site Web des surplus du gouvernement de l’Alberta, et les enchères avaient dépassé la modique somme de 6 500 $ jeudi après-midi.

C’est l’Est contre l’Ouest, avec la chaîne de restaurants d’Halifax King of Donair et l’Alberta Blowers & Grafton en lice pour la pièce particulière, ainsi que Swiss Donair d’Edmonton et PrimeTime Donair & Poutine.

King of Donair se présente comme le premier magasin de donair au Canada – ayant ouvert ses portes en 1973 – et le copropriétaire Nicholas Nahas a déclaré que son équipe était déterminée à apporter le costume sur la côte Est.

« C’est une question de fierté », a déclaré Nahas dans une interview jeudi. « Nous n’hésitons pas à dire que nous sommes les premiers à introduire le donair au Canada…. Nous estimons qu’il devrait être ici à Halifax, aussi idiot que cela puisse paraître. »

Nicholas Nahas est copropriétaire de King of Donair avec ses deux frères, Norman et Andrew Nahas. (Soumis par Nicholas Nahas)

Le donair, composé de bœuf rôti, de tomates et d’oignons enveloppés dans un pain pita et arrosé d’une sauce sucrée, a été déclaré aliment officiel d’Halifax en 2015.

Il a été créé dans la ville portuaire dans les années 1970 par le restaurateur grec Peter Gamoulakos, qui souhaitait partager les saveurs de sa patrie avec Halifax. Le goût du gyroscope grec traditionnel n’a pas été bien accueilli, et il a donc fait quelques ajustements.

Le donair a finalement fait son chemin vers l’Ouest, alors que des foules de gens des Maritimes s’enfuyaient vers l’Alberta à la recherche de meilleurs salaires et de leur repas de fin de soirée préféré.

Mais les restaurants de l’Ouest canadien ne font pas toujours les choses correctement, selon Josh Robinson, propriétaire de la chaîne de restaurants Blowers & Grafton dans les régions de Calgary et d’Edmonton.

Il ressemble souvent plus au gyro grec et comprend des ingrédients comme du navet mariné et de la laitue.

Blowers & Grafton sert des plats authentiques de la côte Est et expédie même sa viande de donair en Alberta depuis la Nouvelle-Écosse. (Blowers et Grafton)

Robinson, qui est originaire d’Halifax, a cherché à changer cela. Blowers & Grafton sert de « l’authentique cuisine de rue d’Halifax » – ils font même expédier leur viande de donair de la Nouvelle-Écosse.

Robinson a dit quand il a vu le costume, il savait qu’il devait l’avoir.

« Nous avons trouvé ça tellement drôle », a déclaré Robinson. « Il y a tout un tas de choses dont nous avons discuté et nous pourrions nous amuser beaucoup avec cette chose. »

Étant donné le lien de Robinson avec le lieu de naissance du donair, il a promis que le costume ne resterait pas en Alberta si Blowers & Grafton gagnaient la course.

« Je pense qu’il appartient à l’Alberta autant qu’il appartient à la Nouvelle-Écosse, et je pense qu’il peut avoir des déplacements en cours de route », a déclaré Robinson.

« Ce qui est cool avec le donair, c’est qu’il est devenu un incontournable canadien – c’est en fait l’une des choses les plus canadiennes qui existent. Cela fait partie de ce à quoi mes partenaires pensent. Il y a beaucoup de choses amusantes que nous pouvons faire avec ce costume donair à travers le pays. »

Nahas dit qu’un donair authentique contient du bœuf épicé finement tranché sur pita, avec des tomates, des oignons et une sauce sucrée. Mais retiens la laitue. (Nicolas Nahas)

Nahas a déclaré que gagner le costume serait une façon appropriée de célébrer le 50e anniversaire de sa chaîne de restaurants.

« Peut-être que nous trouverons un endroit pour l’accrocher et évidemment si nous l’obtenons, nous le ferons patrouiller le long de la route », a-t-il déclaré.

Robinson et Nahas ont déclaré qu’ils exploraient la possibilité d’essayer de travailler avec le gouvernement de l’Alberta pour ajouter un aspect caritatif à la vente aux enchères, étant donné qu’elle devrait rapporter plusieurs milliers de dollars.

Ni l’un ni l’autre ne veulent dire jusqu’où ils iront pour accrocher le costume.

Mais il y a une autre chose sur laquelle ils peuvent tous les deux s’entendre : la laitue n’a pas sa place sur un donair ou un costume de donair.

« Je connais beaucoup de bons barbiers en ville », a déclaré Nahas, ajoutant que King of Donair a maintenant des succursales en Nouvelle-Écosse et en Alberta. « Nous allons nous faire une petite coupe de cheveux et couper ce truc vert si nous finissons par gagner. »

L’enchère se termine le 14 août

La manière dont le gouvernement albertain est entré en possession de l’objet inhabituel n’est pas claire, et les demandes de commentaires jeudi n’ont pas été immédiatement renvoyées.

Cependant, la question a été posée par un utilisateur sur le site d’enchères.

« Ce costume était un accessoire pour une campagne publicitaire et n’est plus requis par le ministère », a répondu Surplus Sales Edmonton.

La description du costume indiquait qu’il était composé de différents latex, caoutchoucs vulcanisés et synthétiques, et qu’il était équipé d’une combinaison de couleur argentée « pour un look authentique en papier d’aluminium! »

Le site Web a déclaré que la vente aux enchères dure plus longtemps que d’habitude – un mois complet – en raison de « la rareté » de la pièce. Les offres seront acceptées jusqu’au 14 août à 20 h MT.