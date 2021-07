Le costume bleu d’Andy Kim, porté au milieu de l’émeute du Capitole, donné au Smithsonian

WASHINGTON – Six mois après qu’une violente foule pro-Trump a saccagé le Capitole des États-Unis, un législateur préserve la mémoire de l’insurrection en faisant don du costume qu’il portait alors qu’il en était témoin.

« Alors que certains essaient d’effacer l’histoire, je me battrai pour raconter l’histoire afin que cela ne se reproduise plus jamais », a déclaré le représentant Andy Kim, DN.J., a écrit dans une vaste série de messages sur Twitter.

Dans le cadre de cet effort, le membre du Congrès a déclaré qu’il avait fait don de son costume bleu à la Smithsonian Institution après qu’elle lui eut demandé des contributions commémorant l’insurrection.

Kim, un ancien collaborateur d’Obama qui a battu un allié de Trump lors de sa course au Congrès en 2018, a insisté sur le fait que la préservation de la mémoire de l’insurrection du 6 janvier est importante pour l’histoire du pays. Il espère que sa contribution contribuera à cet effort.

« Au lieu d’essayer d’effacer l’histoire qu’ils n’aiment pas après coup, les politiciens devraient simplement agir de manière à ne pas produire des résultats aussi honteux. Il n’est pas difficile de ne pas inciter ou dissimuler une insurrection », a-t-il écrit.

Un costume « banal », cousu dans l’histoire

La décision de Kim de porter le costume ce jour-là était « banale », a-t-il écrit, après les victoires au second tour du Sénat des Georgia Democratic Sens. Jon Ossoff et Raphael Warnock, donnant aux démocrates un contrôle unifié de Washington.

Après que les émeutiers eurent été chassés du Capitole, les législateurs, les assistants et d’autres passants ont inspecté les dégâts et aidé à nettoyer l’épave du siège du gouvernement américain.

« Sous ce grand dôme vient d’être saccagé, juste des ordures et des débris partout, tout ça partout sur les statues, partout sur le sol », a-t-il déclaré au Washington Post en janvier. « C’était vraiment douloureux de voir cette pièce et ce bâtiment que j’aime tant blesser. »

Kim, qui se trouvait dans un bâtiment fédéral séparé pendant l’insurrection et n’a vu l’étendue des dégâts que plus tard, a été horrifié par le pillage. Il a gardé un ton humble sur son Twitter réflexions des mois après les violences.

« J’ai vu un gâchis et je l’ai nettoyé. Je voulais réparer les torts de cette journée aussi rapidement et aussi concrètement que possible. Ni mon costume ni mes actions ne sont en eux-mêmes dignes de mémoire, mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là, « , a écrit Kim.

La dernière fois que le membre du Congrès a porté le costume, c’était le 13 janvier, le jour du vote de destitution à la Chambre de l’ancien président Donald Trump. Kim a écrit qu’il avait juré de ne plus jamais porter le costume, que cela « ne faisait que rappeler de terribles souvenirs » et qu’il ne pourrait « jamais séparer ce costume des événements » du 6 janvier.

Cependant, le point de vue du membre du Congrès sur le costume et sa place dans l’histoire a changé après avoir commencé à recevoir des milliers de cartes de soutien de la part de personnes à travers le pays, beaucoup le mentionnant.

« Les gens ont écrit en disant que le costume bleu leur donnait un sentiment de résilience et d’espoir. Pour moi, j’étais dans une situation difficile », a écrit Kim. « Mais le sentiment d’espoir/résilience dans les cartes m’a aidé à me sentir plus fort. »

Fin janvier, la Smithsonian Institution, un musée et un consortium de recherche soutenu par le gouvernement, a contacté Kim pour acquérir le costume pour sa collection.

« L’histoire de ce jour n’était pas seulement de la destruction. Il y avait de l’espoir et de la résilience. La police du Capitole était des héros qui ont sauvé des vies. Les collègues et le personnel ont fait preuve de courage. J’espère que ces histoires sont racontées. Elles aident à raconter une histoire de lumière sur l’un des les jours les plus sombres de notre démocratie », a écrit Kim.

On ne sait pas quand et comment le costume sera affiché au Smithsonian.

« Nous pouvons confirmer que le costume du représentant Andy Kim a été reçu par le musée dans le cadre d’une initiative de collecte plus large pour continuer à évaluer maintenant et à l’avenir ce que les historiens et le public sauront sur le 6 janvier 2021 », a déclaré Melissa Machado. , directeur du bureau des communications et du marketing du National Museum of American History, dans une déclaration à CBS 3 Philly.

Les efforts pour enquêter, se souvenir de l’insurrection polarisée

Mardi, d’autres législateurs se sont prononcés sur le sixième anniversaire de l’insurrection du Capitole américain en condamnant les violences et en exhortant à un règlement national.

« Ce n’était pas de la dissidence. C’était du désordre. Cela a posé une crise existentielle et un test pour savoir si notre démocratie pouvait survivre – un triste rappel qu’il n’y a rien de garanti pour notre démocratie », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué marquant l’anniversaire.

Le 1er juillet, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a fait appel à plusieurs législateurs démocrates et à la représentante Liz Cheney, R-Wyo., pour faire partie d’une commission qui enquêterait sur les causes de l’insurrection et les ramifications de l’attaque du Capitole. Cette décision est intervenue après que les républicains du Sénat ont bloqué la création d’une commission indépendante et bipartite pour enquêter sur l’insurrection.

De nombreux législateurs républicains ont à l’inverse minimisé les événements du 6 janvier, arguant de diverses manières que la violence affichée n’était pas aussi grave que ce qui a été rapporté ou compréhensible compte tenu des passions de la foule.

« Soyons honnêtes avec le peuple américain – ce n’était pas une insurrection, et nous ne pouvons pas l’appeler ainsi et être honnête », a déclaré en mai le représentant Andrew Clyde, un républicain de Géorgie pour la première fois.

« Cela m’attriste que tant de gens aient refusé de parler de ce qui s’est passé, mais je suis en paix avec mes choix – dire la vérité et m’assurer que nous avons un compte rendu complet des événements du 6 janvier », a déclaré le représentant Adam Kinzinger. , R-Ill., qui a voté pour destituer Trump, a écrit sur Twitter.

Dans son fil Twitter, Kim a fait valoir qu’il était du devoir patriotique des Américains de se souvenir de l’insurrection et de lutter contre la désinformation ou l’oubli des événements. Il espérait que son don du costume serait un pas vers cet effort.

« Ce sera surréaliste d’emmener un jour mes enfants au Smithsonian et de leur montrer le costume bleu derrière une vitre. J’espère qu’ils apprendront à connaître la vérité du 6 janvier, mais j’espère aussi que l’histoire en sera finalement une d’espoir et de résilience « , a écrit le député. « J’espère que c’est ce qu’eux et d’autres voient dans le costume bleu. »

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.