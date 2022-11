Le costume à sequins de Jane Fonda lors d’un événement caritatif : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Jane Fonda ne laisse pas le cancer l’abattre et elle l’a prouvé lors d’un événement caritatif pour la campagne géorgienne pour le pouvoir et le potentiel des adolescents en Géorgie le 10 novembre. La femme de 84 ans, qui lutte actuellement contre un lymphome non hodgkinien, portait un noir veste à paillettes avec un pantalon noir et de magnifiques boucles d’oreilles en diamant.

Plus à propos Jane Fonda

oh jane fonda la femme que tu es hfkdhkaha pic.twitter.com/mY3x1uBiJ0 — véro ✿ // (@vlovesemma) 11 novembre 2022

En ce qui concerne Jane, une chose est sûre, elle a toujours l’air élégante. Pour l’événement caritatif, elle a choisi de porter une veste noire à col haut recouverte de perles et de paillettes complexes. Le long manteau mi-cuisse épousait parfaitement sa silhouette et elle l’a stylisé avec une paire de pantalons noirs larges et amples. Une paire de grandes boucles d’oreilles en diamant et des bottes noires nouaient son look tandis que ses cheveux grisâtres et argentés étaient détachés et séparés sur le côté.

Jane a révélé son diagnostic de lymphome non hodgkinien en septembre sur Instagram. Elle a posté des selfies d’elle-même annonçant qu’elle avait un cancer et qu’elle avait commencé des traitements de chimiothérapie, mentionnant : « C’est un cancer très traitable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceux. Elle a également poursuivi en disant à quel point elle avait de la chance d’avoir une assurance maladie et “l’accès aux meilleurs médecins et traitements”, ce qui, selon elle, est dommage que tout le monde n’y ait pas accès.

Elle a poursuivi sa légende en écrivant: «Je fais de la chimio pendant 6 mois et je gère assez bien les traitements et, croyez-moi, je ne laisserai rien de tout cela interférer avec mon activisme climatique. Le cancer est un enseignant et je suis attentif aux leçons qu’il me réserve. Une chose qu’il m’a déjà montré, c’est l’importance de la communauté. De grandir et d’approfondir sa communauté pour ne pas être seul. Et le cancer, avec mon âge – presque 85 ans – enseigne définitivement l’importance de s’adapter aux nouvelles réalités.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant