Le Costa Rica surprend le Japon et ouvre grand le Groupe E

Le Costa Rica a battu le Japon 1-0 au stade Ahmad bin Ali grâce à un 81St frappe d’une minute de Keysher Fuller qui a fait exploser la qualification du groupe E de la Coupe du monde.

Le Japon, tueur de géants, qui a choqué l’Allemagne au premier tour, a à peine pris pied dans le match et gâcherait ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1596832175667777537

Le Costa Rica rebondit

Le Costa Rica, qui a été battu 7-0 par l’Espagne lors de son premier match, a conservé ses chances avec la mince victoire.

Aucune des deux équipes n’a pu prendre pied en première mi-temps et ce fut une occasion méfiante sans tirs cadrés. Le Japon, cependant, est sorti le plus fort des deux équipes avec son jeu pressant et a testé le gardien rival Keylor Navas par Hidemasa Morita que le gardien du Paris St Germain a paré.

L’équipe asiatique semblait la plus menaçante pour marquer mais n’a pas réussi dans le dernier tiers.

Cependant, c’est le Costa Rica qui a profité d’une rare erreur défensive sur le bord de la surface alors que l’effort de Fuller dépassait les bras tendus de Shuichi Gonda dans le but japonais.

C’était d’ailleurs le premier tir cadré de l’équipe sud-américaine en Coupe du monde. Le Japon s’est fait saluer en fin de match par l’arbitre alors qu’il s’effondrait sur une défaite improbable et doit maintenant obtenir un résultat contre l’Espagne lors de son dernier match de groupe afin de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Réaction japonaise à la défaite

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef japonais Hajime Moriyasu semblait confiant quant aux chances de son équipe, “Nous visons la victoire. Nous avons battu l’Allemagne mais cela ne veut pas dire que nous pouvons gagner contre l’Espagne. Ces pays sont les tenants du titre de la Coupe du monde, nous avons donc beaucoup de respect pour eux. Mais nous avons gagné un match contre l’Allemagne. L’Espagne sera difficile mais nous avons de bonnes chances de gagner. Alors on va se préparer et avec confiance aller au prochain match.”

Il a continué, “L’Espagne sera un match très intense. Nous avons juste besoin d’augmenter les chances pour le Japon. C’est comme ça que j’ai décidé de la tactique [for today]. Le résultat n’a pas fonctionné mais nous avons essayé et je crois que c’est ce dont le Japon avait besoin.”

L’Espagne affrontera plus tard l’Allemagne aujourd’hui dans l’autre match du deuxième tour de ce groupe.

Crédit photo : IMAGO / Sipa USA