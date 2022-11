Le Costa Rica surprend le Japon avec un but tardif pour donner une bouée de sauvetage à l’Allemagne dans le groupe E

Le Costa Rica a surpris le Japon 1-0 grâce à un but tardif lors de la Coupe du monde dimanche pour faire exploser le groupe E et offrir une bouée de sauvetage potentielle à l’Allemagne.

Le Japon, qui a surpris l’Allemagne quadruple championne 2-1 lors de son match d’ouverture au Qatar, aurait pu faire un pas de géant vers les 16 derniers avec une victoire.

Au lieu de cela, ils ont travaillé pendant une grande partie du match contre une équipe du Costa Rica qui a été martelée 7-0 par l’Espagne, puis le défenseur Keysher Fuller a marqué à la 81e minute avec une frappe déviée.

C’était le premier tir cadré du Costa Rica lors de cette Coupe du monde et cela pourrait être très bénéfique pour les Allemands.

Le résultat a laissé l’Espagne, le Japon et le Costa Rica tous sur trois points. L’Espagne affrontera l’Allemagne plus tard dimanche dans un autre match crucial.

Le Japon a apporté cinq changements à l’équipe, ce qui a choqué l’Allemagne lors de son match d’ouverture alors que l’entraîneur Hajime Moriyasu a pleinement utilisé son équipe de 26 joueurs.

Par des températures de 32 degrés Celsius (90 degrés Fahrenheit) au stade Ahmad Bin Ali, le Japon est immédiatement passé à l’attaque et a remporté un corner en 30 secondes pour signaler son intention.

L’entraîneur du Costa Rica Luis Fernando Suarez avait résisté à apporter des changements en gros à l’équipe battue par l’Espagne, laissant tomber l’ailier adolescent Jewison Bennette et le défenseur Carlos Martinez sur le banc.

Gerson Torres et le défenseur central de 34 ans Kendall Waston ont pris leur place dans un onze vieillissant qui comprenait quatre joueurs des quarts de finale de la Coupe du monde 2014.

Mais la première promesse du Japon a fondu au soleil de Doha et le premier tir au but – un effort apprivoisé qui a navigué haut et large – n’est venu qu’à 10 minutes de la mi-temps par Joel Campbell, 30 ans, du Costa Rica.

Une première mi-temps morne s’est terminée avec “Los Ticos” ayant eu plus de balle mais aucune des deux équipes n’a réussi un tir cadré.

Moriyasu en avait assez vu et a fait un double changement à la pause, l’un d’eux avec l’introduction de l’attaquant basé en Bundesliga Takuma Asano, qui a marqué le but vainqueur contre les Allemands.

Les Blue Samurai ont été immédiatement plus tranchants et le milieu de terrain Hidemasa Morita a réussi le premier arrêt correct du match quelques secondes après la reprise avec une frappe puissante.

Moriyasu a lancé l’attaquant de Brighton Kaoru Mitoma pour un défenseur juste après l’heure de jeu alors que le Japon poursuivait la victoire qui les placerait à l’aube des 16 derniers.

C’était tout le Japon alors que le match se déroulait dans les 20 dernières minutes devant 41 000 spectateurs.

Le remplaçant Junya Ito semblait s’être libéré et se rapprochait du but, seulement pour que le défenseur du Costa Rica Francisco Calvo le tire cyniquement sur le bord de la surface, obtenant un carton jaune qui aurait facilement pu être rouge.

Le Costa Rica n’avait rien fait pendant la majeure partie du match en tant que force offensive, mais à neuf minutes du temps réglementaire, ils l’ont volé lorsque le tir de Fuller a dévié et s’est bouclé.

