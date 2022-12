Le Costa Rica resserre un système d’asile débordé

“L'(agence d’immigration) nous dit que 90% ou plus des personnes ne sont pas éligibles, nous permettons donc que la bonne cause de l’asile soit abusée par des centaines de milliers de personnes – c’est aussi simple que cela”, a déclaré Chaves.

Le président s’est plaint que le Costa Rica dépensait 300 millions de dollars par an pour s’occuper des demandeurs d’asile, épuisant les ressources pour la santé et l’éducation, et que le soutien international était insuffisant.

Les Nations Unies ont déclaré que leur Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat pour les réfugiés, ou HCR, avaient déboursé 94 millions de dollars depuis 2018 pour soutenir les migrants et les demandeurs d’asile au Costa Rica.

L’arrivée des Nicaraguayens s’est accélérée l’année dernière lorsque le gouvernement du président Daniel Ortega a réprimé les opposants politiques avant les élections nationales. Ortega a côtoyé un quatrième mandat consécutif après que des challengers potentiels aient été enfermés. Les arrestations se sont poursuivies cette année, ciblant des organisations non gouvernementales critiques, des organes de presse et des membres du clergé.

En 2012, le Costa Rica a reçu à peine 900 demandes d’asile. En 2018, ce nombre a atteint près de 28 000. Et jusqu’en septembre de cette année, c’était déjà plus de 67 000.

Dans le but de désengorger le système, le gouvernement a également créé une catégorie spéciale d’immigration pour les personnes originaires de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela – des ressortissants qui représentent 96 % des demandeurs d’asile. Ils auraient droit à un permis de travail de deux ans en échange de l’abandon de leur demande d’asile, s’ils n’étaient pas vraiment en danger.

Même avant que Chaves ne décrète les changements, il y avait des preuves que plus de Nicaraguayens choisissaient de migrer vers les États-Unis qu’on ne l’avait vu auparavant. Les partisans pensent que l’allongement de l’attente pour l’asile au Costa Rica et les perspectives d’emploi moins favorables en sont responsables.

Dans le cadre des réformes de Chaves, les demandeurs d’asile doivent s’inscrire au système de sécurité sociale et ne plus recevoir de permis de travail accéléré, qui était essentiellement automatique. L’accès à un emploi légal peut être essentiel pour pouvoir attendre la fin de la longue procédure d’asile.

Le HCR au Costa Rica a déclaré qu’il examinait les changements et “préconise l’utilisation de procédures internationalement reconnues afin que l’autorité compétente évalue au cas par cas et prenne des décisions équitables, en suivant une procédure régulière et dans le plein respect des normes internationales et des droits de l’homme en matière d’asile”. chercheurs. »