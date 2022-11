Le Costa Rica met fin à la recherche d’un avion abattu transportant un milliardaire allemand du fitness

La recherche d’un avion transportant le milliardaire allemand Rainer Schaller qui s’est écrasé au Costa Rica est terminée.

Le petit avion – transportant six personnes – a décollé du Mexique le 21 octobre et a disparu du radar alors qu’il tentait d’atterrir.

Les efforts de recherche et de sauvetage étaient en cours depuis 11 jours.

Les autorités costaricaines ont mis fin mardi aux recherches de l’avion dans lequel voyageaient le milliardaire allemand Rainer Schaller et sa famille, près de deux semaines après son crash dans les Caraïbes.

Le petit avion – transportant six personnes – a décollé du Mexique le 21 octobre et a disparu des radars alors qu’il tentait d’atterrir à l’aéroport de la province de Limon, dans l’est du Costa Rica.

Une source au ministère de la Sécurité publique avait indiqué à l’AFP que “Schaller, homme adulte, 53 ans” et cinq autres personnes étaient répertoriés comme étant à bord de l’avion.

Le lendemain, les restes d’un mineur et d’un adulte ont été retrouvés à 28 kilomètres (17 miles) au large de la côte de Limon, ainsi que plusieurs parties du fuselage de l’avion et des effets personnels comme des sacs et des sacs à dos.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Martin Arias, dans une vidéo diffusée à la presse, a déclaré :

Après 11 jours de fonctionnement continu, les différentes institutions du ministère de la Sécurité publique, de la Surveillance aérienne, de la Garde côtière et de la police terrestre ont conclu (les efforts de recherche) car plus aucune preuve n’a été trouvée.

“Aujourd’hui, 1er novembre, nous clôturons officiellement le dossier de recherche de l’accident d’avion dans les Caraïbes.”

Schaller était le fondateur de la chaîne de gym McFit et, selon le journal allemand Bild, voyageait dans l’avion avec son partenaire et ses deux enfants, ainsi qu’un autre homme. Tous étaient de nationalité allemande. Le pilote était suisse.

Le ministre de la Sécurité publique, Jorge Torres, a déclaré mardi que les familles “d’une des victimes qui ont perdu la vie dans l’accident” ont été emmenées sur le site où l’avion se serait écrasé.

“Là, ils ont trouvé un peu de paix – ils ont prié et je crois qu’ils ont trouvé une solution”, a déclaré Torres.

Il n’a pas précisé l’identité de la victime ni précisé si les deux corps retrouvés avaient déjà été identifiés.

À partir de la fin des années 1990 avec une seule salle de sport dans la ville allemande de Würzburg, Schaller a fait de sa chaîne McFit à bas prix le plus grand groupe de fitness d’Europe.

En 2020, son entreprise a acquis la grande chaîne de fitness américaine Gold’s Gym, portant son empreinte mondiale à plus de 900 installations sur six continents.