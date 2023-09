Le Costa Rica décrète l’état d’urgence en raison du nombre de personnes migrant à travers le pays vers les États-Unis | Nouvelles du monde

Les autorités du Costa Rica vont déclarer l’état d’urgence en raison de la forte augmentation du nombre de migrants traversant le pays.

Le président Rodrigo Chaves a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait demandé au « ministère de la Sécurité d’adopter une position ferme envers quiconque prendra Costa Ricac’est la gentillesse pour la faiblesse ».

Le nombre de personnes traversant ce petit pays d’Amérique centrale pour se rendre aux États-Unis a considérablement augmenté.

Plus de 60 000 personnes sont passées par Paso Canoas, une ville située à la frontière avec le Costa Rica et Panama et abrite moins de 20 000 personnes – rien que ce mois-ci.

Chaves se rendra au Panama le mois prochain pour des négociations visant à endiguer la crise des migrants.

Il devrait visiter le dangereux Darien Gap du Panama – qui relie le Panama et la Colombie au sud – où des milliers de personnes passent chaque jour en route vers les États-Unis.

Plus de 60 000 personnes sont passées par Paso Canoas ce mois-ci





« Des chiffres sans précédent »

Quelque 390 000 personnes ont traversé cette zone dangereuse de jungle entre janvier et septembre de cette année, selon le Service national des migrations du Panama.

Rien qu’en août, 82 000 personnes auraient emprunté cette route, soit le chiffre mensuel le plus élevé jamais enregistré.

La majorité vient du Venezuela, de l’Équateur et d’Haïti.

L’Organisation internationale pour les migrations appelle les gouvernements d’Amérique centrale et du Mexique à répondre aux besoins humanitaires immédiats des personnes en déplacement alors qu’« un nombre sans précédent de migrants vulnérables transitent par la région ».

Cela arrive alors que la Grande-Bretagne Ministre de l’Intérieur, Suella Braverman a appelé à un réforme du système d’asile international « dépassé » dans un discours à Washington DC.

Mme Braverman a déclaré que « nous vivons désormais à une époque complètement différente » de celle de 1951, lorsque la Convention des droits de l’homme de l’ONU – qui constitue la base du système d’asile – a été signée.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a répondu au discours de Mme Braverman en affirmant que la convention « reste aussi pertinente aujourd’hui que lorsqu’elle a été adoptée, car elle fournit un cadre indispensable pour relever ces défis, sur la base de la coopération internationale ».