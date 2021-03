Alexei Leonov a été le premier être humain à marcher dans l’espace, et l’homme qui aurait été le premier sur la lune a fait battre les Américains par les Soviétiques. Des décennies après sa légendaire sortie dans l’espace et des années après sa disparition, les réalisations de Leonov, son courage continue à occuper une place particulière dans l’histoire.

Leonov a commencé à s’entraîner pour sa sortie dans l’espace en 1963. En 1965, le vaisseau spatial a décollé. Il a été soumis à de longues périodes d’apesanteur et a suivi un programme rigoureux de natation et de course à pied. Une combinaison et un casque spéciaux ont été conçus pour résister aux conditions extrêmes de l’espace.

Cependant, tout n’allait pas bien car à peine huit minutes après avoir fait l’histoire, sa sortie dans l’espace a pris une tournure mortelle. Sa combinaison spatiale s’est gonflée à un point où il ne pouvait pas bouger ou retourner dans le vaisseau spatial. En conséquence, sa température corporelle a pris un vol, le poussant près d’un coup de chaleur.

Peintre amateur qualifié, Leonov, après avoir ouvert la trappe extérieure et pénétré dans l’espace, à plus de 161 km au-dessus de la surface de la Terre, a trouvé la vue «d’une beauté indescriptible». Lui et Belyayev sont retournés sur Terre le lendemain.

Dans son autobiographie Two Sides of the Moon: Our Story of the Cold War Space Race, co-écrit avec un astronaute américain nommé David Scott, Leonov a écrit: fusée, nous n’aurions pas survécu. Leonov avait déclaré au London Observer la même année: «J’ai ressenti un incroyable sens des responsabilités. Bien sûr, je ne savais pas que j’allais vivre les moments les plus difficiles de ma vie – retourner dans la capsule »,

En 2015, le photographe TIME Marco Grob a rendu visite à Leonov pour une séance de portrait. «Je ne me souviens de rien aussi bien que je me souviens du son – de ce silence remarquable. Vous pouvez entendre les battements de votre cœur et vous entendre respirer. Rien d’autre ne peut représenter avec précision ce à quoi cela ressemble quand un être humain est au milieu de cet abîme », a-t-il déclaré à Grob.

Aussi, commandant de la partie russe de la mission conjointe Apollo-Soyouz en 1975, Leonov est décédé le 11 octobre, à 85 ans, des suites d’une longue maladie.